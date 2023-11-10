В Курганской области потратят миллионы на покупку спецоборудования для детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
10 млн рублей выделили на новое оборудование и инвентарь для детей-инвалидов Фото:

В Курганской области закупят специальное оборудование и инвентарь для предоставления семьям с детьми-инвалидами. На эти цели выделено дополнительно 10 млн рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «Сила правде. (Шумков)».

«В продолжение работы с семьями, где есть ребятишки с отклонениями в здоровье, приняли решение приобрести на 10 млн рублей специальное оборудование и инвентарь для предоставления таким семьям через центры проката в социальных учреждениях», — написал Шумков.

Как уточнили URA.RU в управлении соцзащиты населения Курганской области, в списке проката 33 наименования: от развивающих игр, противопролежневых систем до мнгогофункционального вертикализатора, велотренажеров для детей с ДЦП. Стоимость этих приспособлений значительна, от 40 — 60 тыс. рублей до 250 тысяч рублей. Благодаря прокату для детей с особенностями здоровья откроются новые возможности для оздоровления. Семьям инвентарь предоставляется бесплатно.

Ранее Шумков сообщал о решении профинансировать мероприятия, связанные с оздоровлением и досугом детей-инвалидов, а также расширением центра реабилитации. Мероприятия формировались по инициативам от родителей таких детей и сотрудников специализированных учреждений, работающих под эгидой управления соцзащиты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области закупят специальное оборудование и инвентарь для предоставления семьям с детьми-инвалидами. На эти цели выделено дополнительно 10 млн рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «Сила правде. (Шумков)». «В продолжение работы с семьями, где есть ребятишки с отклонениями в здоровье, приняли решение приобрести на 10 млн рублей специальное оборудование и инвентарь для предоставления таким семьям через центры проката в социальных учреждениях», — написал Шумков. Как уточнили URA.RU в управлении соцзащиты населения Курганской области, в списке проката 33 наименования: от развивающих игр, противопролежневых систем до мнгогофункционального вертикализатора, велотренажеров для детей с ДЦП. Стоимость этих приспособлений значительна, от 40 — 60 тыс. рублей до 250 тысяч рублей. Благодаря прокату для детей с особенностями здоровья откроются новые возможности для оздоровления. Семьям инвентарь предоставляется бесплатно. Ранее Шумков сообщал о решении профинансировать мероприятия, связанные с оздоровлением и досугом детей-инвалидов, а также расширением центра реабилитации. Мероприятия формировались по инициативам от родителей таких детей и сотрудников специализированных учреждений, работающих под эгидой управления соцзащиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...