В Курганской области потратят миллионы на покупку спецоборудования для детей

10 млн рублей выделили на новое оборудование и инвентарь для детей-инвалидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области закупят специальное оборудование и инвентарь для предоставления семьям с детьми-инвалидами. На эти цели выделено дополнительно 10 млн рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «Сила правде. (Шумков)».

«В продолжение работы с семьями, где есть ребятишки с отклонениями в здоровье, приняли решение приобрести на 10 млн рублей специальное оборудование и инвентарь для предоставления таким семьям через центры проката в социальных учреждениях», — написал Шумков.

Как уточнили URA.RU в управлении соцзащиты населения Курганской области, в списке проката 33 наименования: от развивающих игр, противопролежневых систем до мнгогофункционального вертикализатора, велотренажеров для детей с ДЦП. Стоимость этих приспособлений значительна, от 40 — 60 тыс. рублей до 250 тысяч рублей. Благодаря прокату для детей с особенностями здоровья откроются новые возможности для оздоровления. Семьям инвентарь предоставляется бесплатно.

Ранее Шумков сообщал о решении профинансировать мероприятия, связанные с оздоровлением и досугом детей-инвалидов, а также расширением центра реабилитации. Мероприятия формировались по инициативам от родителей таких детей и сотрудников специализированных учреждений, работающих под эгидой управления соцзащиты.