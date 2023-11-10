В Сургуте вновь открывается ночной клуб, где произошла трагедия

В Сургуте вновь открывается «Gallery Club», где на женщину упали мониторы

10 ноября 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Ночной клуб «Gallery Club» возобновит деятельность в Сургуте после смертельного происшествия Фото: Сергей Русанов © URA.RU (фото из архива) В сургутском гостиничном комплексе «Медвежий угол» вновь открывают ночной клуб «Gallery Club». В честь открытия заведения для жителей города устроят праздничную вечеринку. Об этом URA.RU сообщил гендиректор гостиницы Антон Игошев. Несколько лет назад на посетительницу клуба обрушилась металлическая конструкция. «Официальное открытие состоится 11 ноября, на вечеринке будет фуршет, шоу-балет. Мероприятие проведет приглашенный гость из Москвы. Пока что все вечеринки открытые, в дальнейшем, возможно, будут и закрытые», — рассказал Игошев.



Клуб был временно закрыт после происшествия, случившегося в 2018 году, когда на одну из посетительниц обрушилась металлическая конструкция с мониторами. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда заведением руководил Семен Копайгора, сын местного бизнесмена Андрея Копайгоры. В 2023 суд приговорил экс-директора клуба к условному сроку на три года лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. После смены собственников гостиничного комплекса, клуб решено было снова открыть.

В сургутском гостиничном комплексе «Медвежий угол» вновь открывают ночной клуб «Gallery Club». В честь открытия заведения для жителей города устроят праздничную вечеринку. Об этом URA.RU сообщил гендиректор гостиницы Антон Игошев. Несколько лет назад на посетительницу клуба обрушилась металлическая конструкция. «Официальное открытие состоится 11 ноября, на вечеринке будет фуршет, шоу-балет. Мероприятие проведет приглашенный гость из Москвы. Пока что все вечеринки открытые, в дальнейшем, возможно, будут и закрытые», — рассказал Игошев. Клуб был временно закрыт после происшествия, случившегося в 2018 году, когда на одну из посетительниц обрушилась металлическая конструкция с мониторами. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда заведением руководил Семен Копайгора, сын местного бизнесмена Андрея Копайгоры. В 2023 суд приговорил экс-директора клуба к условному сроку на три года лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. После смены собственников гостиничного комплекса, клуб решено было снова открыть.