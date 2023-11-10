В Сургуте устроят вечеринку в честь дебюта первокурсников

В театре Сургутского госуниверситета 17 ноября состоится дебют первокурсников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива)

В театре Сургутского госуниверситета 17 ноября пройдет городской фестиваль в честь дебюта первокурсников. В нем могут принять участие студенты первого курса высших и средне-специальных учебных заведений, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.



«На текущий момент подали заявки: Сургутский государственный педагогический университет, политехнический колледж и институт управления, экономики и права. Количественный состав делегации от учебного заведения — до 30 человек», — рассказали в пресс-службе.



Участники представят творческие номера в таких направлениях, как хореография, вокал, театр и художественное слово. Выступления будут оценивать профессиональное жюри.