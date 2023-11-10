10 ноября 2023

В Сургуте устроят вечеринку в честь дебюта первокурсников

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Международного фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург
В театре Сургутского госуниверситета 17 ноября состоится дебют первокурсников Фото:

В театре Сургутского госуниверситета 17 ноября пройдет городской фестиваль в честь дебюта первокурсников. В нем могут принять участие студенты первого курса высших и средне-специальных учебных заведений, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«На текущий момент подали заявки: Сургутский государственный педагогический университет, политехнический колледж и институт управления, экономики и права. Количественный состав делегации от учебного заведения — до 30 человек», — рассказали в пресс-службе.

Участники представят творческие номера в таких направлениях, как хореография, вокал, театр и художественное слово. Выступления будут оценивать профессиональное жюри.

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В театре Сургутского госуниверситета 17 ноября пройдет городской фестиваль в честь дебюта первокурсников. В нем могут принять участие студенты первого курса высших и средне-специальных учебных заведений, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «На текущий момент подали заявки: Сургутский государственный педагогический университет, политехнический колледж и институт управления, экономики и права. Количественный состав делегации от учебного заведения — до 30 человек», — рассказали в пресс-службе. Участники представят творческие номера в таких направлениях, как хореография, вокал, театр и художественное слово. Выступления будут оценивать профессиональное жюри.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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