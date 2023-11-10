Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Суд оставил под стражей Героя России подполковника Ирека Магасумова Фото:

Суд оставил под стражей Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки. Об этом сообщили корреспонденты из зала суда.

«Постановление Луганского гарнизонного военного суда от 11 октября об избрании Магасумову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — сказал судья, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что прокурор посчитал данное решение законным и обоснованным.

По версии следствия, 11 августа 35-летний замкомбрига Магасумов во время отдыха в баре выстрелил в 18-летнюю девушку в ходе ссоры, а затем убежал. Она погибла от внутреннего кровотечения до приезда врачей.

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды героям СВО 2 августа. Тогда Ирека Магасумова наградили званием Героя России, передает телеканал 360.

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Суд оставил под стражей Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки. Об этом сообщили корреспонденты из зала суда. «Постановление Луганского гарнизонного военного суда от 11 октября об избрании Магасумову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — сказал судья, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что прокурор посчитал данное решение законным и обоснованным. По версии следствия, 11 августа 35-летний замкомбрига Магасумов во время отдыха в баре выстрелил в 18-летнюю девушку в ходе ссоры, а затем убежал. Она погибла от внутреннего кровотечения до приезда врачей. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды героям СВО 2 августа. Тогда Ирека Магасумова наградили званием Героя России, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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