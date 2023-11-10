Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей

10 ноября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Суд оставил под стражей Героя России подполковника Ирека Магасумова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд оставил под стражей Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки. Об этом сообщили корреспонденты из зала суда. «Постановление Луганского гарнизонного военного суда от 11 октября об избрании Магасумову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — сказал судья, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что прокурор посчитал данное решение законным и обоснованным. По версии следствия, 11 августа 35-летний замкомбрига Магасумов во время отдыха в баре выстрелил в 18-летнюю девушку в ходе ссоры, а затем убежал. Она погибла от внутреннего кровотечения до приезда врачей. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды героям СВО 2 августа. Тогда Ирека Магасумова наградили званием Героя России, передает телеканал 360.

Суд оставил под стражей Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки. Об этом сообщили корреспонденты из зала суда. «Постановление Луганского гарнизонного военного суда от 11 октября об избрании Магасумову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — сказал судья, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что прокурор посчитал данное решение законным и обоснованным. По версии следствия, 11 августа 35-летний замкомбрига Магасумов во время отдыха в баре выстрелил в 18-летнюю девушку в ходе ссоры, а затем убежал. Она погибла от внутреннего кровотечения до приезда врачей. Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды героям СВО 2 августа. Тогда Ирека Магасумова наградили званием Героя России, передает телеканал 360.