10 ноября 2023

Живодер, зверски убивший шпица в Екатеринбурге, взялся за старое. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В мае этого года мужчина избил до смерти шпица, после чего выкинул его в мусорку Фото:

На улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга мужчина, в мае этого года убивший шпица, избил свою новую собаку. Видео издевательств имеется в распоряжении URA.RU.

«Я тебя выкину сейчас с 15 этажа. Достал!» — сказал мужчина. В начале видео он пытается надеть на собаку ошейник, после чего несколько раз бьет ногой маленького бульдога.

Жители Академического района уже жаловались на местного, который держит в страхе сразу несколько домов. В мае 2023 года он избил до смерти шпица, после чего положил в пакет и выкинул в мусорку. Тогда мужчину признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».

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На улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга мужчина, в мае этого года убивший шпица, избил свою новую собаку. Видео издевательств имеется в распоряжении URA.RU. «Я тебя выкину сейчас с 15 этажа. Достал!» — сказал мужчина. В начале видео он пытается надеть на собаку ошейник, после чего несколько раз бьет ногой маленького бульдога. Жители Академического района уже жаловались на местного, который держит в страхе сразу несколько домов. В мае 2023 года он избил до смерти шпица, после чего положил в пакет и выкинул в мусорку. Тогда мужчину признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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