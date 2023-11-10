Живодер, зверски убивший шпица в Екатеринбурге, взялся за старое. Видео

11 ноября 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

В мае этого года мужчина избил до смерти шпица, после чего выкинул его в мусорку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга мужчина, в мае этого года убивший шпица, избил свою новую собаку. Видео издевательств имеется в распоряжении URA.RU. «Я тебя выкину сейчас с 15 этажа. Достал!» — сказал мужчина. В начале видео он пытается надеть на собаку ошейник, после чего несколько раз бьет ногой маленького бульдога. Жители Академического района уже жаловались на местного, который держит в страхе сразу несколько домов. В мае 2023 года он избил до смерти шпица, после чего положил в пакет и выкинул в мусорку. Тогда мужчину признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».

На улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга мужчина, в мае этого года убивший шпица, избил свою новую собаку. Видео издевательств имеется в распоряжении URA.RU. «Я тебя выкину сейчас с 15 этажа. Достал!» — сказал мужчина. В начале видео он пытается надеть на собаку ошейник, после чего несколько раз бьет ногой маленького бульдога. Жители Академического района уже жаловались на местного, который держит в страхе сразу несколько домов. В мае 2023 года он избил до смерти шпица, после чего положил в пакет и выкинул в мусорку. Тогда мужчину признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».