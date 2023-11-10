Украина согласилась пойти на уступки в вопросах языка и нацменьшинств

11 ноября 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Глава СНБО Данилов заявил о готовности Украины идти на уступки в языковом вопросе ради членства Украины в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Глава украинского Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о готовности Украины пойти на уступки в языковом вопросе нацменьшинств ради вступления в Евросоюз. Об этом сообщают украинские СМИ. «Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС…Сложного там ничего нет, и я не думаю, что для нас это будет трудно. Более того, думаю, они обязательно будут приняты», —передают слова Данилова украинские издания. Ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) из-за провокационных высказываний экс-депутата парламента Ирины Фарион о русскоязычных бойцах ВСУ. Он заявил, что за притеснение по языковому признаку можно получить наказание до восьми лет строгого режима.

Глава украинского Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о готовности Украины пойти на уступки в языковом вопросе нацменьшинств ради вступления в Евросоюз. Об этом сообщают украинские СМИ. «Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС…Сложного там ничего нет, и я не думаю, что для нас это будет трудно. Более того, думаю, они обязательно будут приняты», —передают слова Данилова украинские издания. Ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) из-за провокационных высказываний экс-депутата парламента Ирины Фарион о русскоязычных бойцах ВСУ. Он заявил, что за притеснение по языковому признаку можно получить наказание до восьми лет строгого режима.