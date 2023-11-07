Омбудсмен Рады заступился за бойцов ВСУ, говорящих на русском

07 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Лубинец сообщил, что за притеснение по языковому признаку можно понести наказание сроком до восьми лет Фото: Официальный сайт президента Украины Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) из-за провокационных высказываний экс-депутата парламента Ирины Фарион о русскоязычных бойцах ВСУ. Он отметил, что за притеснение по языковому признаку можно получить наказание до восьми лет строгого режима. «В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств. Лично обратился в национальную полицию Украины и СБУ, нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания», — заявил Лубинец в своем telegram-канале. Он отметил, что подобные высказывания незаконны. По его словам, наказание за притеснение по языковому признаку может достигать восьми лет строгого режима. Ранее бывший народный депутат Украины Ирина Фарион сообщила, что солдаты нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) должны говорить только на украинском. Она также заявила, что в стране нужно «утилизировать» русскоязычных граждан, которые не хотят переходить на «державну мову», передает телеканал 360.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) из-за провокационных высказываний экс-депутата парламента Ирины Фарион о русскоязычных бойцах ВСУ. Он отметил, что за притеснение по языковому признаку можно получить наказание до восьми лет строгого режима. «В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств. Лично обратился в национальную полицию Украины и СБУ, нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания», — заявил Лубинец в своем telegram-канале. Он отметил, что подобные высказывания незаконны. По его словам, наказание за притеснение по языковому признаку может достигать восьми лет строгого режима. Ранее бывший народный депутат Украины Ирина Фарион сообщила, что солдаты нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) должны говорить только на украинском. Она также заявила, что в стране нужно «утилизировать» русскоязычных граждан, которые не хотят переходить на «державну мову», передает телеканал 360.