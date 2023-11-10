10 ноября 2023

Курганец избил знакомую и угрожал ее зарезать

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
По совокупности преступлений фигуранта дела приговорили к обязательным работам Фото:

В Курганской области осудили местного жителя за нанесение побоев знакомой и угрозу убийством с использованием ножа. Соответствующая информация опубликована на сайте Альменевского районного суда.

«Суд установил, что мужчина 2 августа 2023 года нанес потерпевшей один удар кулаком в область левого глаза, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека с ушибом мягких тканей лица <…>. Он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 12 августа в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, высказывал в адрес потерпевшей слова угрозы убийством, используя при этом нож», — указано в решении ведомства.

Мужчина ранее уже был судим за преступления с применением насилия. Суд приговорил жителя Курганской области к обязательным работам на срок 480 часов.

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В Курганской области осудили местного жителя за нанесение побоев знакомой и угрозу убийством с использованием ножа. Соответствующая информация опубликована на сайте Альменевского районного суда. «Суд установил, что мужчина 2 августа 2023 года нанес потерпевшей один удар кулаком в область левого глаза, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека с ушибом мягких тканей лица <…>. Он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 12 августа в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, высказывал в адрес потерпевшей слова угрозы убийством, используя при этом нож», — указано в решении ведомства. Мужчина ранее уже был судим за преступления с применением насилия. Суд приговорил жителя Курганской области к обязательным работам на срок 480 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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