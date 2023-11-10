Власти челябинского района рассказали о строительстве мечети в Тюлюке

11 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Решение о строительстве мечети примут жители Тюлюка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области рассказали о строительстве мечети в Тюлюке, против которой выступили местные жители. Окончательное решение о необходимости ее появления примут исключительно граждан, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района. «Решение о необходимости мечети в селе Тюлюк будут принимать граждане. В администрации Катав-Ивановского муниципального района решение о строительстве мечети в селе Тюлюк не принималось», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района. 15 ноября в селе Тюлюк администрация сельского поселения планирует провести сход граждан, на котором будет принято решение о предоставлении земельного участка около дома №60 по улице Ленина под строительство мечети. Объявление об этом появилось в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте». Жители выступили против строительства мечети, о чем написали в комментариях под постом. В деревне почти нет мусульман, мечеть есть в Юрюзани, а в Тюлюке достаточно других более значимых проблем, к примеру, разбитая дорога до населенного пункта, написали жители под постом.

Власти Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области рассказали о строительстве мечети в Тюлюке, против которой выступили местные жители. Окончательное решение о необходимости ее появления примут исключительно граждан, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района. «Решение о необходимости мечети в селе Тюлюк будут принимать граждане. В администрации Катав-Ивановского муниципального района решение о строительстве мечети в селе Тюлюк не принималось», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района. 15 ноября в селе Тюлюк администрация сельского поселения планирует провести сход граждан, на котором будет принято решение о предоставлении земельного участка около дома №60 по улице Ленина под строительство мечети. Объявление об этом появилось в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте». Жители выступили против строительства мечети, о чем написали в комментариях под постом. В деревне почти нет мусульман, мечеть есть в Юрюзани, а в Тюлюке достаточно других более значимых проблем, к примеру, разбитая дорога до населенного пункта, написали жители под постом.