10 ноября 2023

Власти челябинского района рассказали о строительстве мечети в Тюлюке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, мечеть
Решение о строительстве мечети примут жители Тюлюка Фото:

Власти Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области рассказали о строительстве мечети в Тюлюке, против которой выступили местные жители. Окончательное решение о необходимости ее появления примут исключительно граждан, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района.

«Решение о необходимости мечети в селе Тюлюк будут принимать граждане. В администрации Катав-Ивановского муниципального района решение о строительстве мечети в селе Тюлюк не принималось», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района.

15 ноября в селе Тюлюк администрация сельского поселения планирует провести сход граждан, на котором будет принято решение о предоставлении земельного участка около дома №60 по улице Ленина под строительство мечети. Объявление об этом появилось в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте». Жители выступили против строительства мечети, о чем написали в комментариях под постом. В деревне почти нет мусульман, мечеть есть в Юрюзани, а в Тюлюке достаточно других более значимых проблем, к примеру, разбитая дорога до населенного пункта, написали жители под постом.

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Власти Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области рассказали о строительстве мечети в Тюлюке, против которой выступили местные жители. Окончательное решение о необходимости ее появления примут исключительно граждан, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района. «Решение о необходимости мечети в селе Тюлюк будут принимать граждане. В администрации Катав-Ивановского муниципального района решение о строительстве мечети в селе Тюлюк не принималось», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района. 15 ноября в селе Тюлюк администрация сельского поселения планирует провести сход граждан, на котором будет принято решение о предоставлении земельного участка около дома №60 по улице Ленина под строительство мечети. Объявление об этом появилось в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте». Жители выступили против строительства мечети, о чем написали в комментариях под постом. В деревне почти нет мусульман, мечеть есть в Юрюзани, а в Тюлюке достаточно других более значимых проблем, к примеру, разбитая дорога до населенного пункта, написали жители под постом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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