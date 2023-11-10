В рейтинге екатеринбургских депутатов, который контролирует Москва, сменился лидер

Алексей Вихарев возглавил спецрейтинг в гордуме Екатеринбурга

11 ноября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев возглавляет думскую фракцию ЕР с сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга, лидер фракции «Единой России» Алексей Вихарев вырвался в лидеры рейтинга, составленного на основе того, как депутаты исполняют поручение федерального партийного руководства. Из отчетов, оказавшихся в распоряжении URA.RU, следует, что Вихарев привлек наибольшее число сторонников ко всероссийскому электронному тестированию на знание Конституции РФ. По состоянию на вечер 10 ноября, по ссылке от Вихарева перешли 1176 человек, из них 737 зарегистрировались в системе. Для сравнения, у его ближайшего преследователя — бывшего спикера думы Игоря Володина — 507 переходов и 168 регистраций. У действующего председателя Анны Гурарий — 383 перехода и 110 регистраций. На старте акции лидером была она. Среди депутатов-одномандатников в «красной» зоне четверо — Андрей Альшевских (ни одного перехода и регистрации), Александра Журавлева (четыре перехода и ноль регистраций), первый вице-спикер думы Михаил Матвеев (один переход и ноль регистраций) и Дмитрий Сергин (14 переходов и ноль регистраций). Лидером среди депутатов, избравшихся по списку ЕР, является вице-спикер Илья Бондарев (111 переходов и 73 регистрации). Тестирование называют частью подготовки к президентским выборам 2024 года: при помощи него «Единая Россия» актуализирует электоральную базу. Считается, что проект курирует лично секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга, лидер фракции «Единой России» Алексей Вихарев вырвался в лидеры рейтинга, составленного на основе того, как депутаты исполняют поручение федерального партийного руководства. Из отчетов, оказавшихся в распоряжении URA.RU, следует, что Вихарев привлек наибольшее число сторонников ко всероссийскому электронному тестированию на знание Конституции РФ. По состоянию на вечер 10 ноября, по ссылке от Вихарева перешли 1176 человек, из них 737 зарегистрировались в системе. Для сравнения, у его ближайшего преследователя — бывшего спикера думы Игоря Володина — 507 переходов и 168 регистраций. У действующего председателя Анны Гурарий — 383 перехода и 110 регистраций. На старте акции лидером была она. Среди депутатов-одномандатников в «красной» зоне четверо — Андрей Альшевских (ни одного перехода и регистрации), Александра Журавлева (четыре перехода и ноль регистраций), первый вице-спикер думы Михаил Матвеев (один переход и ноль регистраций) и Дмитрий Сергин (14 переходов и ноль регистраций). Лидером среди депутатов, избравшихся по списку ЕР, является вице-спикер Илья Бондарев (111 переходов и 73 регистрации). Тестирование называют частью подготовки к президентским выборам 2024 года: при помощи него «Единая Россия» актуализирует электоральную базу. Считается, что проект курирует лично секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.