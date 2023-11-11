Свердловский депутат доставил в зону СВО тонны ценного груза. Фото, видео

Депутат Коробейников отвез на фронт гумпомощь из Свердловской области

11 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Для Алексея Коробейникова это была уже четвертая поездка в зону СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников прибыл в прифронтовую зону с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и военных, участвующих в спецоперации РФ на Украине. О поездке в Старобельск политик рассказал в соцсетях. Для него это уже четвертый подобный визит. Гуманитарный груз собирали в Ирбите, Ирбитском районе, Байкалово, Тугулыме, Тавде, Туринской Слободе, Таборах, Серове — в общей сложности объем гуманитарной помощи составил пять фур. «Привезли к зиме печки, которые позволят нашим ребятам согреваться в блиндажах, окопах. Много генераторов, различных средств технической поддержки, медикаментов, продуктов питания, личных посылок. Хочу поблагодарить всех сопричастных к этому событию — матерей, жен, общественные организации, Ирбитский молзавод, „Сима-ленд“, который безвозмездно предоставил нам транспорт. Хочу отметить „Женское движение [Единой России]“ (курируется спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной — прим. ред.), которое собирало детям посылки, подарки, литературу. В дальнейшем будем передавать [их] в школы, учебные заведения, садики», — анонсировал Коробейников на странице во «ВКонтакте». С книгами — отдельная проблема. Уже в разговоре с URA.RU депутат отметил, что в некоторых освобожденных армией РФ районах до сих пор преобладает литература на украинском языке. Также на опубликованных Коробейниковым видео видно, что в гуманитарный груз вошли «Нивы» и УАЗы. «Все это пригодится для нашей общей победы», — сказал он. В поездке с ним были и другие представители областной власти — глава Ирбитского района Алексей Никифоров, спикер думы Байкаловского района Елена Бахарева и замглавы Ирбита Ирина Дерябина. Следующая поездка запланирована на январь следующего года, добавил Коробейников. Алексей Коробейников (справа) вернется в прифронтовую зону в январе 2024-го Фото: страница Алексея Коробейникова в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников прибыл в прифронтовую зону с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и военных, участвующих в спецоперации РФ на Украине. О поездке в Старобельск политик рассказал в соцсетях. Для него это уже четвертый подобный визит. Гуманитарный груз собирали в Ирбите, Ирбитском районе, Байкалово, Тугулыме, Тавде, Туринской Слободе, Таборах, Серове — в общей сложности объем гуманитарной помощи составил пять фур. «Привезли к зиме печки, которые позволят нашим ребятам согреваться в блиндажах, окопах. Много генераторов, различных средств технической поддержки, медикаментов, продуктов питания, личных посылок. Хочу поблагодарить всех сопричастных к этому событию — матерей, жен, общественные организации, Ирбитский молзавод, „Сима-ленд“, который безвозмездно предоставил нам транспорт. Хочу отметить „Женское движение [Единой России]“ (курируется спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной — прим. ред.), которое собирало детям посылки, подарки, литературу. В дальнейшем будем передавать [их] в школы, учебные заведения, садики», — анонсировал Коробейников на странице во «ВКонтакте». С книгами — отдельная проблема. Уже в разговоре с URA.RU депутат отметил, что в некоторых освобожденных армией РФ районах до сих пор преобладает литература на украинском языке. Также на опубликованных Коробейниковым видео видно, что в гуманитарный груз вошли «Нивы» и УАЗы. «Все это пригодится для нашей общей победы», — сказал он. В поездке с ним были и другие представители областной власти — глава Ирбитского района Алексей Никифоров, спикер думы Байкаловского района Елена Бахарева и замглавы Ирбита Ирина Дерябина. Следующая поездка запланирована на январь следующего года, добавил Коробейников.