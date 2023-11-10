10 ноября 2023

В ДТП на дороге Пермь — Березники погибли женщина и ребенок

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В аварии на дороге в Пермском крае погибли женщина с ребенком Фото:

На трассе Пермь — Березники 11 ноября утром погибли женщина и ребенок, которые находились в легковом автомобиле. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Прикамья».

«На автодороге Пермь — Березники автомобиль ВАЗ-2104 под управлением мужчины 1998 года рождения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим поворот налево автомобилем КАМАЗ. В результате аварии погибли женщина и 1,5 годовалый ребенок, которые находились в легковушке», — указано в посте.

По данным полиции, помимо водителя и девушки с ребенком в легковушке сидели еще два пассажира, среди которых 4-летний мальчик. Все они, включая водителя, пострадали и сейчас находятся в больнице под присмотром врачей. Идет проверка происшествия.

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На трассе Пермь — Березники 11 ноября утром погибли женщина и ребенок, которые находились в легковом автомобиле. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Прикамья». «На автодороге Пермь — Березники автомобиль ВАЗ-2104 под управлением мужчины 1998 года рождения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим поворот налево автомобилем КАМАЗ. В результате аварии погибли женщина и 1,5 годовалый ребенок, которые находились в легковушке», — указано в посте. По данным полиции, помимо водителя и девушки с ребенком в легковушке сидели еще два пассажира, среди которых 4-летний мальчик. Все они, включая водителя, пострадали и сейчас находятся в больнице под присмотром врачей. Идет проверка происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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