В ДТП на дороге Пермь — Березники погибли женщина и ребенок

11 ноября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

В аварии на дороге в Пермском крае погибли женщина с ребенком Фото: Анна Майорова © URA.RU На трассе Пермь — Березники 11 ноября утром погибли женщина и ребенок, которые находились в легковом автомобиле. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Прикамья». «На автодороге Пермь — Березники автомобиль ВАЗ-2104 под управлением мужчины 1998 года рождения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим поворот налево автомобилем КАМАЗ. В результате аварии погибли женщина и 1,5 годовалый ребенок, которые находились в легковушке», — указано в посте. По данным полиции, помимо водителя и девушки с ребенком в легковушке сидели еще два пассажира, среди которых 4-летний мальчик. Все они, включая водителя, пострадали и сейчас находятся в больнице под присмотром врачей. Идет проверка происшествия.

На трассе Пермь — Березники 11 ноября утром погибли женщина и ребенок, которые находились в легковом автомобиле. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Прикамья». «На автодороге Пермь — Березники автомобиль ВАЗ-2104 под управлением мужчины 1998 года рождения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим поворот налево автомобилем КАМАЗ. В результате аварии погибли женщина и 1,5 годовалый ребенок, которые находились в легковушке», — указано в посте. По данным полиции, помимо водителя и девушки с ребенком в легковушке сидели еще два пассажира, среди которых 4-летний мальчик. Все они, включая водителя, пострадали и сейчас находятся в больнице под присмотром врачей. Идет проверка происшествия.