Эрдоган назвал Израиль «капризным ребенком»

Эрдоган: позиция Запада по сектору Газа трусливая и бессовестная

11 ноября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Эрдоган выступил на саммите Организации экономического сотрудничества Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком», а их позиция по сектору Газа трусливая и бессовестная. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — заявил Эрдоган на саммите Организации экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Запад общается с Израилем как с капризным ребенком. Также Эрдоган призвал выплатить компенсации палестинцам.

Западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком», а их позиция по сектору Газа трусливая и бессовестная. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — заявил Эрдоган на саммите Организации экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Запад общается с Израилем как с капризным ребенком. Также Эрдоган призвал выплатить компенсации палестинцам.