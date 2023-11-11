Эрдоган назвал Израиль «капризным ребенком»

Эрдоган выступил на саммите Организации экономического сотрудничества
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком», а их позиция по сектору Газа трусливая и бессовестная. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«В Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», —
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