Эрдоган назвал Израиль «капризным ребенком»

Эрдоган: позиция Запада по сектору Газа трусливая и бессовестная
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Эрдоган выступил на саммите Организации экономического сотрудничества Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком», а их позиция по сектору Газа трусливая и бессовестная. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — заявил Эрдоган на саммите Организации экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Запад общается с Израилем как с капризным ребенком. Также Эрдоган призвал выплатить компенсации палестинцам.

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Западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком», а их позиция по сектору Газа трусливая и бессовестная. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — заявил Эрдоган на саммите Организации экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Запад общается с Израилем как с капризным ребенком. Также Эрдоган призвал выплатить компенсации палестинцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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