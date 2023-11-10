10 ноября 2023

В Перми отменили вечерний авиарейс в Барнаул

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Вылет самолета из Перми в Барнаул отменила авиакомпания Фото:

В Перми отменили вылет самолета рейсом «ЮВ-243» в Барнаул, который был запланирован на вечер 11 ноября. Информация об этом появилась на онлайн-табло пермского аэропорта.

«Самолет рейса 243 из Перми в Барнаул запланированный на 11 ноября в 19:30, отменен. Соответствующая информации размещена на табло», — рассказали корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта «Большое Савино».

Причины отмены рейса представители пермского аэропорта не назвали. Решение об отмене приняла авиакомпания «ЮВТ-Аэро».

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В Перми отменили вылет самолета рейсом «ЮВ-243» в Барнаул, который был запланирован на вечер 11 ноября. Информация об этом появилась на онлайн-табло пермского аэропорта. «Самолет рейса 243 из Перми в Барнаул запланированный на 11 ноября в 19:30, отменен. Соответствующая информации размещена на табло», — рассказали корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта «Большое Савино». Причины отмены рейса представители пермского аэропорта не назвали. Решение об отмене приняла авиакомпания «ЮВТ-Аэро».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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