В Перми отменили вечерний авиарейс в Барнаул

11 ноября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Вылет самолета из Перми в Барнаул отменила авиакомпания Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми отменили вылет самолета рейсом «ЮВ-243» в Барнаул, который был запланирован на вечер 11 ноября. Информация об этом появилась на онлайн-табло пермского аэропорта. «Самолет рейса 243 из Перми в Барнаул запланированный на 11 ноября в 19:30, отменен. Соответствующая информации размещена на табло», — рассказали корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта «Большое Савино». Причины отмены рейса представители пермского аэропорта не назвали. Решение об отмене приняла авиакомпания «ЮВТ-Аэро».

В Перми отменили вылет самолета рейсом «ЮВ-243» в Барнаул, который был запланирован на вечер 11 ноября. Информация об этом появилась на онлайн-табло пермского аэропорта. «Самолет рейса 243 из Перми в Барнаул запланированный на 11 ноября в 19:30, отменен. Соответствующая информации размещена на табло», — рассказали корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта «Большое Савино». Причины отмены рейса представители пермского аэропорта не назвали. Решение об отмене приняла авиакомпания «ЮВТ-Аэро».