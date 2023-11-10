В Перми отменили вечерний авиарейс в Барнаул

Вылет самолета из Перми в Барнаул отменила авиакомпания
В Перми отменили вылет самолета рейсом «ЮВ-243» в Барнаул, который был запланирован на вечер 11 ноября. Информация об этом появилась на онлайн-табло пермского аэропорта.
«Самолет рейса 243 из Перми в Барнаул запланированный на 11 ноября в 19:30, отменен. Соответствующая информации размещена на табло», — рассказали корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта «Большое Савино».
Причины отмены рейса представители пермского аэропорта не назвали. Решение об отмене приняла авиакомпания «ЮВТ-Аэро».
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