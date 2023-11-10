Живодер, убивший шпица, устроил беспредел во дворе Екатеринбурга. Видео

11 ноября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Местные жители обратились в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге мужчина ломился автомобилем в ворота двора дома на улице Чкалова, после чего разъезжал по тротуару и пугал местных жителей. Горожане уверены, что управлял машиной мужчина, который ранее убил шпица, а после избил свою новую собаку. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. «Это был именно тот мужчина, который избивал до смерти собак. Он, управляя автомобилем, таранил ворота, которые ведут во двор дома. В итоге охранник впустил его. Одна из жительниц дома чуть не попала под машину, когда он ездил с большой скоростью по тротуару. Мне самой за себя страшно, а также за детей», — сетует читательница агентства. Местные жители уже обратились в полицию. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось. Ранее стало известно, что на улице Чкалова в Академическом районе мужчина, убивший шпица, избил ногами свою новую собаку. Местные жители уже жаловались на гражданина. В конце концов его признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».

В Екатеринбурге мужчина ломился автомобилем в ворота двора дома на улице Чкалова, после чего разъезжал по тротуару и пугал местных жителей. Горожане уверены, что управлял машиной мужчина, который ранее убил шпица, а после избил свою новую собаку. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. «Это был именно тот мужчина, который избивал до смерти собак. Он, управляя автомобилем, таранил ворота, которые ведут во двор дома. В итоге охранник впустил его. Одна из жительниц дома чуть не попала под машину, когда он ездил с большой скоростью по тротуару. Мне самой за себя страшно, а также за детей», — сетует читательница агентства. Местные жители уже обратились в полицию. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось. Ранее стало известно, что на улице Чкалова в Академическом районе мужчина, убивший шпица, избил ногами свою новую собаку. Местные жители уже жаловались на гражданина. В конце концов его признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».