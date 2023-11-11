Пугачева рассказала о своей болезни поле выступления в Припяти

У Пугачевой появились проблемы со здоровьем после концерта в Припяти
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, пугачева алла, галкин максим
Алла Пугачева призналась, что ее здоровье стало хуже после концерта в Припяти в 1986 году Фото:

У певицы Аллы Пугачевой появились проблемы со здоровьем после концерта в Припяти в 1986 году. Артистка выступала там после аварии на Чернобыльской АЭС. О состоянии здоровья Пугачева сообщила в своих соцсетях.

«Не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», — написала Пугачева.

В обращении артистка также назвала своих критиков «рабами и холопами». При этом она заявила, что «многомиллионная армия поклонников» не придаст ее.

В 1986 году Пугачева провела концерт в поселке Зеленый мыс под Припятью для ликвидаторов последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Вместе с ней выступали другие звезды советской эстрады. Позже Пугачева заявляла, что концерт стоил голоса Александру Барыкину и Ирине Понаровской. Также пребывание в Припяти могло спровоцировать онкологию у Иосифа Кобзона.

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У певицы Аллы Пугачевой появились проблемы со здоровьем после концерта в Припяти в 1986 году. Артистка выступала там после аварии на Чернобыльской АЭС. О состоянии здоровья Пугачева сообщила в своих соцсетях. «Не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», — написала Пугачева. В обращении артистка также назвала своих критиков «рабами и холопами». При этом она заявила, что «многомиллионная армия поклонников» не придаст ее. В 1986 году Пугачева провела концерт в поселке Зеленый мыс под Припятью для ликвидаторов последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Вместе с ней выступали другие звезды советской эстрады. Позже Пугачева заявляла, что концерт стоил голоса Александру Барыкину и Ирине Понаровской. Также пребывание в Припяти могло спровоцировать онкологию у Иосифа Кобзона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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