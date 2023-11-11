Пугачева пожаловалась, что россиян пытаются настроить против нее

Певица Алла Пугачева заявила, что различными публикациями и высказываниями от нее пытаются оттолкнуть россиян. Свою реакцию артистка опубликовала в соцсетях.
«Я люблю народ и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела», — написала Пугачева. Однако она уверена, что «многомиллионная армия поклонников» не придаст ее.
Певица уехала из России после начала СВО. В ноябре 2023 года она возвращалась в страну по личным делам. Также она тайно записала новый альбом и уехала из РФ. Российские общественники из организации «Зов народа» призывали проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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