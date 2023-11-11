Пугачева пожаловалась, что россиян пытаются настроить против нее

© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева уверена, что ее не предадут поклонники Фото:

Певица Алла Пугачева заявила, что различными публикациями и высказываниями от нее пытаются оттолкнуть россиян. Свою реакцию артистка опубликовала в соцсетях.

«Я люблю народ и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела», — написала Пугачева. Однако она уверена, что «многомиллионная армия поклонников» не придаст ее.

Певица уехала из России после начала СВО. В ноябре 2023 года она возвращалась в страну по личным делам. Также она тайно записала новый альбом и уехала из РФ. Российские общественники из организации «Зов народа» призывали проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Певица Алла Пугачева заявила, что различными публикациями и высказываниями от нее пытаются оттолкнуть россиян. Свою реакцию артистка опубликовала в соцсетях. «Я люблю народ и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела», — написала Пугачева. Однако она уверена, что «многомиллионная армия поклонников» не придаст ее. Певица уехала из России после начала СВО. В ноябре 2023 года она возвращалась в страну по личным делам. Также она тайно записала новый альбом и уехала из РФ. Российские общественники из организации «Зов народа» призывали проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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