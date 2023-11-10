Губернатор Моор поздравил создателей кинокомедии на закрытом показе в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор на закрытом показе кинокомедии «Папаша в запасе» поздравил ее создателей с премьерой. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале.
«Александр Моор поздравил команду фильма „Папаша в бегах“ с премьерой. Глава региона пожелал команде кинопроекта отличного проката и благодарных зрителей», — говорится в сообщении региональных властей.
Постановщиком комедийной мелодрамы является тюменский режиссер Алексей Южаков. Фильм создан в рамках программы поддержки регионального медиа и кино.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 11 ноября для местной элиты устроят закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах» во дворце «Нефтяник». Часть киноленты снималась в Тюменской области и порядка 70% актерского состава — уроженцы региона.
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