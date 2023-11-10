Губернатор Моор поздравил создателей кинокомедии на закрытом показе в Тюмени

Губернатор Моор поздравил создателей комедии «Папаша в бегах» с премьерой

11 ноября 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Александр Моор выступил с приветственной речью на закрытом показе кинокомедии «Папаша в запасе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор на закрытом показе кинокомедии «Папаша в запасе» поздравил ее создателей с премьерой. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале. «Александр Моор поздравил команду фильма „Папаша в бегах“ с премьерой. Глава региона пожелал команде кинопроекта отличного проката и благодарных зрителей», — говорится в сообщении региональных властей. Постановщиком комедийной мелодрамы является тюменский режиссер Алексей Южаков. Фильм создан в рамках программы поддержки регионального медиа и кино. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 11 ноября для местной элиты устроят закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах» во дворце «Нефтяник». Часть киноленты снималась в Тюменской области и порядка 70% актерского состава — уроженцы региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на закрытом показе кинокомедии «Папаша в запасе» поздравил ее создателей с премьерой. Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале. «Александр Моор поздравил команду фильма „Папаша в бегах“ с премьерой. Глава региона пожелал команде кинопроекта отличного проката и благодарных зрителей», — говорится в сообщении региональных властей. Постановщиком комедийной мелодрамы является тюменский режиссер Алексей Южаков. Фильм создан в рамках программы поддержки регионального медиа и кино. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 11 ноября для местной элиты устроят закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах» во дворце «Нефтяник». Часть киноленты снималась в Тюменской области и порядка 70% актерского состава — уроженцы региона.