Тюменские элиты соберутся на совместный просмотр кинокомедии

10 ноября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Тюменским VIP включат новую российскую комедию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для тюменской элиты устроят закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах» во дворце «Нефтяник» 11 ноября. Ожидается присутствие не только губернатора Александра Моора и его заместителей, но и полпреда УРФО Владимира Якушева. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Дело в том, что часть киноленты снималась в Тюменской области и порядка 70% актерского состава — местное население. На премьеру приедут губернатор Моор, его заместители, а также полпред Якушев», — делятся собеседники агентства. Фильм «Папаша в бегах» повествует о вахтовике, который сбегает от жены в Когалым (ХМАО). Россияне смогут увидеть фильм только с 16 ноября.

Для тюменской элиты устроят закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах» во дворце «Нефтяник» 11 ноября. Ожидается присутствие не только губернатора Александра Моора и его заместителей, но и полпреда УРФО Владимира Якушева. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Дело в том, что часть киноленты снималась в Тюменской области и порядка 70% актерского состава — местное население. На премьеру приедут губернатор Моор, его заместители, а также полпред Якушев», — делятся собеседники агентства. Фильм «Папаша в бегах» повествует о вахтовике, который сбегает от жены в Когалым (ХМАО). Россияне смогут увидеть фильм только с 16 ноября.