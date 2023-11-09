09 ноября 2023

Тюменские элиты соберутся на совместный просмотр кинокомедии

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, конференция, чиновники, главы районов, главы муниципальных образований, депутаты, заседание глав
Тюменским VIP включат новую российскую комедию Фото:

Для тюменской элиты устроят закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах» во дворце «Нефтяник» 11 ноября. Ожидается присутствие не только губернатора Александра Моора и его заместителей, но и полпреда УРФО Владимира Якушева. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда.

«Дело в том, что часть киноленты снималась в Тюменской области и порядка 70% актерского состава — местное население. На премьеру приедут губернатор Моор, его заместители, а также полпред Якушев», — делятся собеседники агентства.

Фильм «Папаша в бегах» повествует о вахтовике, который сбегает от жены в Когалым (ХМАО). Россияне смогут увидеть фильм только с 16 ноября.

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Для тюменской элиты устроят закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах» во дворце «Нефтяник» 11 ноября. Ожидается присутствие не только губернатора Александра Моора и его заместителей, но и полпреда УРФО Владимира Якушева. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Дело в том, что часть киноленты снималась в Тюменской области и порядка 70% актерского состава — местное население. На премьеру приедут губернатор Моор, его заместители, а также полпред Якушев», — делятся собеседники агентства. Фильм «Папаша в бегах» повествует о вахтовике, который сбегает от жены в Когалым (ХМАО). Россияне смогут увидеть фильм только с 16 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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