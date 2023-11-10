Алексей Текслер посетил турнир «Матч звезд» по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области, который прошел в формате спортивного шоу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале.
«Алексей Текслер посетил „Матч звезд“ по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области. В перерывах для зрителей были организованы различные конкурсы и представления», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Соревнования по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области проводятся в регионе ежегодно с 2017 года. В процессе подготовки к юбилейному турниру приняли решение провести первый в России «Матч звезд» по водному поло. Команда «Динамо-Уралочка» сразилась с командой «Звезд» в двух матчах. Первый прошел вчера в Златоусте, второй состоялся сегодня в Челябинске, отметили в пресс-службе челябинского правительства.
Губернатор Текслер поприветствовал участников турнира по водному поло
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Кубок губернатора Челябинской области по водному поло проводится с 2017 года
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
«Матч звезд» по водному поло может стать традиционным
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Алексей Текслер посетил турнир «Матч звезд» по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области, который прошел в формате спортивного шоу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале. «Алексей Текслер посетил „Матч звезд“ по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области. В перерывах для зрителей были организованы различные конкурсы и представления», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Соревнования по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области проводятся в регионе ежегодно с 2017 года. В процессе подготовки к юбилейному турниру приняли решение провести первый в России «Матч звезд» по водному поло. Команда «Динамо-Уралочка» сразилась с командой «Звезд» в двух матчах. Первый прошел вчера в Златоусте, второй состоялся сегодня в Челябинске, отметили в пресс-службе челябинского правительства.