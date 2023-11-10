10 ноября 2023

Челябинский губернатор Текслер посетил «Матч звезд» по водному поло. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, текслер алексей
Текслер отметил традиции в водном поло, особенно в женском в Челябинской области Фото:

Алексей Текслер посетил турнир «Матч звезд» по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области, который прошел в формате спортивного шоу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале.

«Алексей Текслер посетил „Матч звезд“ по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области. В перерывах для зрителей были организованы различные конкурсы и представления», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Соревнования по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области проводятся в регионе ежегодно с 2017 года. В процессе подготовки к юбилейному турниру приняли решение провести первый в России «Матч звезд» по водному поло. Команда «Динамо-Уралочка» сразилась с командой «Звезд» в двух матчах. Первый прошел вчера в Златоусте, второй состоялся сегодня в Челябинске, отметили в пресс-службе челябинского правительства.

Губернатор Текслер поприветствовал участников турнира по водному поло
Губернатор Текслер поприветствовал участников турнира по водному поло
Кубок губернатора Челябинской области по водному поло проводится с 2017 года
Кубок губернатора Челябинской области по водному поло проводится с 2017 года
«Матч звезд» по водному поло может стать традиционным
«Матч звезд» по водному поло может стать традиционным

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алексей Текслер посетил турнир «Матч звезд» по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области, который прошел в формате спортивного шоу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в telegram-канале. «Алексей Текслер посетил „Матч звезд“ по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области. В перерывах для зрителей были организованы различные конкурсы и представления», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Соревнования по водному поло на Кубок губернатора Челябинской области проводятся в регионе ежегодно с 2017 года. В процессе подготовки к юбилейному турниру приняли решение провести первый в России «Матч звезд» по водному поло. Команда «Динамо-Уралочка» сразилась с командой «Звезд» в двух матчах. Первый прошел вчера в Златоусте, второй состоялся сегодня в Челябинске, отметили в пресс-службе челябинского правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...