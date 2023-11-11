Общество Авиарейс из Казахстана до Екатеринбурга отменен. Скрин 11 ноября 2023 в 23:31 Размер текста - 17 + Самолет должен был вылететь 11 ноября в 22:10, но рейс был отменен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вылет самолета авиакомпании Scat Airlines из города Тараз (Казахстан) в Екатеринбург отменен. Информация об этом указана на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. В столице Урала самолет должен был приземлиться в 23:10. Причины отмены рейса DV-451 неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Scat Airlines. Ответ на него ожидается. Рейс должен был состояться вечером 11 ноября Скриншот: сайт аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board/arr-dv-12527490/] Вылет самолета авиакомпании Scat Airlines из города Тараз (Казахстан) в Екатеринбург отменен. Информация об этом указана на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. В столице Урала самолет должен был приземлиться в 23:10. Причины отмены рейса DV-451 неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Scat Airlines. Ответ на него ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям