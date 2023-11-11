11 ноября 2023
10 ноября 2023

Авиарейс из Казахстана до Екатеринбурга отменен. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, посадка самолета, самолет, самолет в воздухе
Самолет должен был вылететь 11 ноября в 22:10, но рейс был отменен Фото:

Вылет самолета авиакомпании Scat Airlines из города Тараз (Казахстан) в Екатеринбург отменен. Информация об этом указана на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

В столице Урала самолет должен был приземлиться в 23:10. Причины отмены рейса DV-451 неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Scat Airlines. Ответ на него ожидается.

Рейс должен был состояться вечером 11 ноября
Рейс должен был состояться вечером 11 ноября

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Вылет самолета авиакомпании Scat Airlines из города Тараз (Казахстан) в Екатеринбург отменен. Информация об этом указана на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. В столице Урала самолет должен был приземлиться в 23:10. Причины отмены рейса DV-451 неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Scat Airlines. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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