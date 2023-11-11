Самолет должен был вылететь 11 ноября в 22:10, но рейс был отменен
Вылет самолета авиакомпании Scat Airlines из города Тараз (Казахстан) в Екатеринбург отменен. Информация об этом указана на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
В столице Урала самолет должен был приземлиться в 23:10. Причины отмены рейса DV-451 неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Scat Airlines. Ответ на него ожидается.
Рейс должен был состояться вечером 11 ноября
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