Нетаньяху: по окончании войны сектор Газа должен быть демилитаризован

Сектор Газа будет демилитаризован после завершения вооруженного конфликта. ЦАХАЛ сохранит за собой силовой контроль в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Когда группировка ХАМАС будет искоренена, Газа будет демилитаризована. Из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю. ЦАХАЛ оставит за собой право действовать в сфере безопасности в любой момент, чтобы пресечь угрозы со стороны анклава», — сказал Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. Спустя почти месяц взаимного обмена ракетными ударами солдаты ЦАХАЛ зашли на территорию анклава для проведения наземной операции. Сейчас противостояние сместилось в туннели сектора Газа. Их протяженность составляет порядка 500 км. Арабские и исламские страны требуют от СБ ООН остановить войну, передает телеканал 360. По словам Нетаньяху, ответственность за ущерб мирному населению лежит на боевиках ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».
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