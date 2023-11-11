11 ноября 2023

Нетаньяху: по окончании войны сектор Газа должен быть демилитаризован

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Бойцам ЦАХАЛ противостоит палестинская группировка ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сектор Газа будет демилитаризован после завершения вооруженного конфликта. ЦАХАЛ сохранит за собой силовой контроль в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Когда группировка ХАМАС будет искоренена, Газа будет демилитаризована. Из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю. ЦАХАЛ оставит за собой право действовать в сфере безопасности в любой момент, чтобы пресечь угрозы со стороны анклава», — сказал Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. Спустя почти месяц взаимного обмена ракетными ударами солдаты ЦАХАЛ зашли на территорию анклава для проведения наземной операции. Сейчас противостояние сместилось в туннели сектора Газа. Их протяженность составляет порядка 500 км. Арабские и исламские страны требуют от СБ ООН остановить войну, передает телеканал 360. По словам Нетаньяху, ответственность за ущерб мирному населению лежит на боевиках ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».

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Сектор Газа будет демилитаризован после завершения вооруженного конфликта. ЦАХАЛ сохранит за собой силовой контроль в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Когда группировка ХАМАС будет искоренена, Газа будет демилитаризована. Из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю. ЦАХАЛ оставит за собой право действовать в сфере безопасности в любой момент, чтобы пресечь угрозы со стороны анклава», — сказал Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. Спустя почти месяц взаимного обмена ракетными ударами солдаты ЦАХАЛ зашли на территорию анклава для проведения наземной операции. Сейчас противостояние сместилось в туннели сектора Газа. Их протяженность составляет порядка 500 км. Арабские и исламские страны требуют от СБ ООН остановить войну, передает телеканал 360. По словам Нетаньяху, ответственность за ущерб мирному населению лежит на боевиках ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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