Нетаньяху: по окончании войны сектор Газа должен быть демилитаризован

12 ноября 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Бойцам ЦАХАЛ противостоит палестинская группировка ХАМАС Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сектор Газа будет демилитаризован после завершения вооруженного конфликта. ЦАХАЛ сохранит за собой силовой контроль в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Когда группировка ХАМАС будет искоренена, Газа будет демилитаризована. Из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю. ЦАХАЛ оставит за собой право действовать в сфере безопасности в любой момент, чтобы пресечь угрозы со стороны анклава», — сказал Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. Спустя почти месяц взаимного обмена ракетными ударами солдаты ЦАХАЛ зашли на территорию анклава для проведения наземной операции. Сейчас противостояние сместилось в туннели сектора Газа. Их протяженность составляет порядка 500 км. Арабские и исламские страны требуют от СБ ООН остановить войну, передает телеканал 360. По словам Нетаньяху, ответственность за ущерб мирному населению лежит на боевиках ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».

Сектор Газа будет демилитаризован после завершения вооруженного конфликта. ЦАХАЛ сохранит за собой силовой контроль в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Когда группировка ХАМАС будет искоренена, Газа будет демилитаризована. Из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю. ЦАХАЛ оставит за собой право действовать в сфере безопасности в любой момент, чтобы пресечь угрозы со стороны анклава», — сказал Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. Израиль объявил войну палестинскому движению ХАМАС 8 октября. Спустя почти месяц взаимного обмена ракетными ударами солдаты ЦАХАЛ зашли на территорию анклава для проведения наземной операции. Сейчас противостояние сместилось в туннели сектора Газа. Их протяженность составляет порядка 500 км. Арабские и исламские страны требуют от СБ ООН остановить войну, передает телеканал 360. По словам Нетаньяху, ответственность за ущерб мирному населению лежит на боевиках ХАМАС, сообщает «Национальная служба новостей».