11 ноября 2023

Нетаньяху раскрыл, сколько времени ЦАХАЛ будет оставаться в Газе

Нетаньяху: ЦАХАЛ останется в Газе столько, сколько потребуется
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Нетаньяху не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные Израиля будут оставаться в секторе Газа столько, сколько потребуется. Контроль над безопасностью в анклаве Тель-Авив не отдаст «ни при каких обстоятельствах».

«Из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля. Чтобы это гарантировать, Армия обороны будет обеспечивать контроль над безопасностью в Газе столько, сколько потребуется», — заявил Нетаньяху, его слова передает РИА Новости. Премьер подчеркнул, что он не согласится отдать контроль над безопасностью в Газе ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось о тяжелых боях между ЦАХАЛ и ХАМАС на юге Газы. Позже армия обороны Израиля прорвалась в центр крупнейшего города палестинского анклава, передает телеканал 360.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные Израиля будут оставаться в секторе Газа столько, сколько потребуется. Контроль над безопасностью в анклаве Тель-Авив не отдаст «ни при каких обстоятельствах». «Из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля. Чтобы это гарантировать, Армия обороны будет обеспечивать контроль над безопасностью в Газе столько, сколько потребуется», — заявил Нетаньяху, его слова передает РИА Новости. Премьер подчеркнул, что он не согласится отдать контроль над безопасностью в Газе ни при каких обстоятельствах. Ранее сообщалось о тяжелых боях между ЦАХАЛ и ХАМАС на юге Газы. Позже армия обороны Израиля прорвалась в центр крупнейшего города палестинского анклава, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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