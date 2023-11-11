Нетаньяху раскрыл, сколько времени ЦАХАЛ будет оставаться в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные Израиля будут оставаться в секторе Газа столько, сколько потребуется. Контроль над безопасностью в анклаве Тель-Авив не отдаст «ни при каких обстоятельствах».
«Из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля. Чтобы это гарантировать, Армия обороны будет обеспечивать контроль над безопасностью в Газе столько, сколько потребуется», — заявил Нетаньяху, его слова передает РИА Новости. Премьер подчеркнул, что он не согласится отдать контроль над безопасностью в Газе ни при каких обстоятельствах.
Ранее сообщалось о тяжелых боях между ЦАХАЛ и ХАМАС на юге Газы. Позже армия обороны Израиля прорвалась в центр крупнейшего города палестинского анклава, передает телеканал 360.
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