В свердловском городе эвакуируют людей из-за пожара

В квартире на третьем этаже горели домашние вещи (архивное фото)
В Каменск-Уральском (Свердловская область) вспыхнул пожар в квартире. Проводится эвакуация. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Октябрьская, 106. В квартире на третьем этаже горели домашние вещи на площади четыре квадратных метра. Сильное задымление. Проводится эвакуация», — пишет telegram-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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