11 ноября 2023
10 ноября 2023

В свердловском городе эвакуируют людей из-за пожара

В Каменск-Уральском эвакуируют людей из-за пожара в квартире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В квартире на третьем этаже горели домашние вещи (архивное фото) Фото:

В Каменск-Уральском (Свердловская область) вспыхнул пожар в квартире. Проводится эвакуация. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Октябрьская, 106. В квартире на третьем этаже горели домашние вещи на площади четыре квадратных метра. Сильное задымление. Проводится эвакуация», — пишет telegram-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменск-Уральском (Свердловская область) вспыхнул пожар в квартире. Проводится эвакуация. Информация об этом появилась в соцсетях. «Октябрьская, 106. В квартире на третьем этаже горели домашние вещи на площади четыре квадратных метра. Сильное задымление. Проводится эвакуация», — пишет telegram-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...