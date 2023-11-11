Власти ХМАО назвали проблемы, с которыми чаще всего к ним обращаются югорчане

12 ноября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Жилищные проблемы, соцобеспечение и безопасность вошли в тройку рейтинг обращений югорчан к властям ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жилье, коммунальные проблемы и безопасность стали самыми частыми темами обращений югорчан к правительству ХМАО и к губернатору региона. Об этом сообщается в опубликованном правительством Ханты-Мансийского автономного округа информационно-статистическом обзоре обращений жителей ХМАО за октябрь этого года. «В октябре 2023 года губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, первым заместителям губернатора автономного округа, заместителям губернатора автономного округа, в правительство автономного округа поступило 1302 обращения, из которых 365 касались жилищных вопросов, 296 хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, 248 безопасности и правопорядка, 228 основ госуправления, 215 соцобеспечения и социального страхования, 191 Вооруженных сил и обороны, 154 сферы спорта,138 образования и культуры, 110 экологии и 96 конституционных прав граждан», — сказано в обзоре. В нем же перечислены муниципалитеты, откуда больше приходило обращений к властям округа. Как следует из опубликованной инфографики, в тройке лидеров оказались Урай, Кондинский район и Мегион. Меньше всего обращений исходило из Покачей, Березовского и Белоярского районов. В октябре в правительство ХМАО поступило 1 302 обращения от югорчан. Большинство касались проблем ЖКХ,жилья и безопаности. Правительство ХМАО

Жилье, коммунальные проблемы и безопасность стали самыми частыми темами обращений югорчан к правительству ХМАО и к губернатору региона. Об этом сообщается в опубликованном правительством Ханты-Мансийского автономного округа информационно-статистическом обзоре обращений жителей ХМАО за октябрь этого года. «В октябре 2023 года губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, первым заместителям губернатора автономного округа, заместителям губернатора автономного округа, в правительство автономного округа поступило 1302 обращения, из которых 365 касались жилищных вопросов, 296 хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, 248 безопасности и правопорядка, 228 основ госуправления, 215 соцобеспечения и социального страхования, 191 Вооруженных сил и обороны, 154 сферы спорта,138 образования и культуры, 110 экологии и 96 конституционных прав граждан», — сказано в обзоре. В нем же перечислены муниципалитеты, откуда больше приходило обращений к властям округа. Как следует из опубликованной инфографики, в тройке лидеров оказались Урай, Кондинский район и Мегион. Меньше всего обращений исходило из Покачей, Березовского и Белоярского районов.