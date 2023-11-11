WP: конфликт на Ближнем Востоке приведет к краху американской гегемонии

12 ноября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Конфликт в секторе Газа показывает, что Запад больше беспокоится из-за Украины Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Политика США относительно конфликта Израиля и сектора Газа может испортить позиции государства во всем мире. Об этом сообщили в газете The Washington Post. «Тесные связи США и Израиля в подходе к сектору Газа привели к тому, что арабские страны не хотят публично идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США потеряет свои позиции в мире из-за Ближнего Востока. В газете отметили, что в отношении Израиля и США растет недовольство из-за «огромного сопутствующего вреда мирному населению». По словам авторов статьи, конфликт в секторе Газа дает понять, что Запад больше беспокоится из-за Украины. Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что США поддерживают военные действия Израиля, поэтому прекращение огня полностью зависит от решения Вашингтона. Общественный деятель и политолог Сергей Марков заявил, что увеличится рост отчуждения мира от США и Израиля по мере продолжения операции в секторе Газа, передает телеканал 360.

Политика США относительно конфликта Израиля и сектора Газа может испортить позиции государства во всем мире. Об этом сообщили в газете The Washington Post. «Тесные связи США и Израиля в подходе к сектору Газа привели к тому, что арабские страны не хотят публично идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США потеряет свои позиции в мире из-за Ближнего Востока. В газете отметили, что в отношении Израиля и США растет недовольство из-за «огромного сопутствующего вреда мирному населению». По словам авторов статьи, конфликт в секторе Газа дает понять, что Запад больше беспокоится из-за Украины. Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что США поддерживают военные действия Израиля, поэтому прекращение огня полностью зависит от решения Вашингтона. Общественный деятель и политолог Сергей Марков заявил, что увеличится рост отчуждения мира от США и Израиля по мере продолжения операции в секторе Газа, передает телеканал 360.