ХАМАС: войной в Газе полностью управляют США

США поддерживают военные действия Израиля, поэтому прекращение огня полностью зависит от решения Вашингтона. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
«Прекращение огня зависит от США. Если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто», — высказался Муса Абу Марзу в интервью газете Yeni Safak. Он отметил, что у берегов Палестины находятся военные корабли США, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно использует американские беспилотники.
США поддерживают военные действия Израиля, поэтому прекращение огня полностью зависит от решения Вашингтона. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. «Прекращение огня зависит от США. Если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто», — высказался Муса Абу Марзу в интервью газете Yeni Safak. Он отметил, что у берегов Палестины находятся военные корабли США, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно использует американские беспилотники. На данный момент Газа находится в окружении, а ЦАХАЛ в ходе наземной операции вышла к морю. 9 ноября палестинское движение ХАМАС полностью потеряло контроль над ключевым городом анклава. Число погибших жителей сектора Газа уже превысило 10 000 человек. Среди них — 4,3 тысячи детей, пишет RT.