В домах Свердловской области до конца года установят 410 новых лифтов

12 ноября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

В 2024 году планируется замена 326 лифтов, на которые выделят дополнительные деньги из бюджета региона Фото: Илья Московец © URA.RU До конца 2023 года в Свердловской области планируется заменить 410 лифтов на сумму 1,3 миллиарда рублей, 338 из них уже запущено в эксплуатацию. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «До конца года в Свердловской области году планируется заменить 410 лифтов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. На текущий момент заменено и запущено в эксплуатацию 338 лифтов. Работы по их замене продолжатся в следующем году», — говорится в сообщении. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что в следующем 2024 году планируется заменить 326 лифтов, на которые выделят дополнительные средства из бюджета региона. Он подчеркнул, что сейчас в домах, где жители держат фонд капремонта на спецсчете, замены требуют 1500 лифтов.

До конца 2023 года в Свердловской области планируется заменить 410 лифтов на сумму 1,3 миллиарда рублей, 338 из них уже запущено в эксплуатацию. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «До конца года в Свердловской области году планируется заменить 410 лифтов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. На текущий момент заменено и запущено в эксплуатацию 338 лифтов. Работы по их замене продолжатся в следующем году», — говорится в сообщении. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что в следующем 2024 году планируется заменить 326 лифтов, на которые выделят дополнительные средства из бюджета региона. Он подчеркнул, что сейчас в домах, где жители держат фонд капремонта на спецсчете, замены требуют 1500 лифтов.