11 ноября 2023
10 ноября 2023

В домах Свердловской области до конца года установят 410 новых лифтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, лифт, многоквартирный дом
В 2024 году планируется замена 326 лифтов, на которые выделят дополнительные деньги из бюджета региона Фото:

До конца 2023 года в Свердловской области планируется заменить 410 лифтов на сумму 1,3 миллиарда рублей, 338 из них уже запущено в эксплуатацию. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«До конца года в Свердловской области году планируется заменить 410 лифтов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. На текущий момент заменено и запущено в эксплуатацию 338 лифтов. Работы по их замене продолжатся в следующем году», — говорится в сообщении.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что в следующем 2024 году планируется заменить 326 лифтов, на которые выделят дополнительные средства из бюджета региона. Он подчеркнул, что сейчас в домах, где жители держат фонд капремонта на спецсчете, замены требуют 1500 лифтов.

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До конца 2023 года в Свердловской области планируется заменить 410 лифтов на сумму 1,3 миллиарда рублей, 338 из них уже запущено в эксплуатацию. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «До конца года в Свердловской области году планируется заменить 410 лифтов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. На текущий момент заменено и запущено в эксплуатацию 338 лифтов. Работы по их замене продолжатся в следующем году», — говорится в сообщении. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что в следующем 2024 году планируется заменить 326 лифтов, на которые выделят дополнительные средства из бюджета региона. Он подчеркнул, что сейчас в домах, где жители держат фонд капремонта на спецсчете, замены требуют 1500 лифтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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