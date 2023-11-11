Мэр из ХМАО устроил в соцсетях голосование по поводу собственной отставки

12 ноября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Глава поселка Федоровский говорит, что был готов уйти с поста, если бы его поддержали жители (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава поселка Федоровский в Сургутском районе Николай Рудышин заявил, что в последнее время в его адрес поступает много критики и даже угроз от населения, и он готов оставить свой пост. Чиновник опубликовал тотализатор в своем личном аккаунте «ВКонтакте». «Сейчас, в мой адрес, адрес администрации и депутатов поступает огромное количество оскорблений, угроз, авторами которых часто являются и жителей не нашего поселка! Если честно, то от этого негатива морально очень сложно работать и хочется понять, как вы оцениваете мою деятельность и деятельность нашей команды. Прошу вас принять участие в опросе, так как мне очень важно ваше мнение!» — написал мэр. По словам Рудышина, основной негатив он и его команда получили по поводу расселения аварийного жилья. «Если бы большинство жителей проголосовали за отставку, я бы ушел», — заверил мэр Федоровского. По его словам, публикация не связана с постом мэра Стрежевого Валерия Дениченко (город в Томской области по соседству с Нижневартовском — прим. URA.RU), который устроил аналогичный тотализатор в Telegram. Рудышин, получив, как и коллега, голоса поддержки жителей, сообщил, что остается работать. Ранее URA.RU писало об аналогичном голосовании мэра Стрежевого Дениченко. Чиновник запустил опрос после того, как получил от жителей вал жалоб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава поселка Федоровский в Сургутском районе Николай Рудышин заявил, что в последнее время в его адрес поступает много критики и даже угроз от населения, и он готов оставить свой пост. Чиновник опубликовал тотализатор в своем личном аккаунте «ВКонтакте». «Сейчас, в мой адрес, адрес администрации и депутатов поступает огромное количество оскорблений, угроз, авторами которых часто являются и жителей не нашего поселка! Если честно, то от этого негатива морально очень сложно работать и хочется понять, как вы оцениваете мою деятельность и деятельность нашей команды. Прошу вас принять участие в опросе, так как мне очень важно ваше мнение!» — написал мэр. По словам Рудышина, основной негатив он и его команда получили по поводу расселения аварийного жилья. «Если бы большинство жителей проголосовали за отставку, я бы ушел», — заверил мэр Федоровского. По его словам, публикация не связана с постом мэра Стрежевого Валерия Дениченко (город в Томской области по соседству с Нижневартовском — прим. URA.RU), который устроил аналогичный тотализатор в Telegram. Рудышин, получив, как и коллега, голоса поддержки жителей, сообщил, что остается работать. Ранее URA.RU писало об аналогичном голосовании мэра Стрежевого Дениченко. Чиновник запустил опрос после того, как получил от жителей вал жалоб.