Депутат из ХМАО станцевала в костюме динозавра. Видео

Депутат Завадская оделась динозавром, чтобы увеличить турпоток в Пыть-Ях

13 ноября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Депутат решила привлечь внимание туристов к своему городу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат городской думы Пыть-Яха Людмила Завадская оделась в костюм тиранозавра на выставке-форуме «ЮграТур» в Ханты-Мансийске, чтобы привлечь внимание к своему муниципалитету. Об этом URA.RU рассказала сама Завадская, уточнив, что из-за скромного состава делегации ей пришлось выходить из положения таким необычным способом. «Теперь в моей жизни есть и такой опыт — я провела большую часть форума в костюме динозавра. Таким образом хотелось привлечь внимание к нашему муниципалитету и проекту „Динопарк86“. В отличие от других городов, в нашей делегации было всего два человека, поэтому пришлось выходить из положения. Но зато мы точно запомнились всем», — пояснила депутат. Форум проходил в Ханты-Мансийске на выходных. Он собрал лучшие муниципальные практики Югры в сфере туризма. Динозавр-депутат тестировала катание на сапборде и предлагала гостям форума приехать в Пыть-Ях и посетить местный динопарк, который претендует на попадание в книгу рекордов России из-за топиарных фигур рептилиий, достигающих в высоту шести метров. Ранее URA.RU писало об открытии динопарка в Пыть-Яхе. Главной достопримечательностью парка уже стал самый высокий в России шестиметровый тиранозавр.

Депутат городской думы Пыть-Яха Людмила Завадская оделась в костюм тиранозавра на выставке-форуме «ЮграТур» в Ханты-Мансийске, чтобы привлечь внимание к своему муниципалитету. Об этом URA.RU рассказала сама Завадская, уточнив, что из-за скромного состава делегации ей пришлось выходить из положения таким необычным способом. «Теперь в моей жизни есть и такой опыт — я провела большую часть форума в костюме динозавра. Таким образом хотелось привлечь внимание к нашему муниципалитету и проекту „Динопарк86“. В отличие от других городов, в нашей делегации было всего два человека, поэтому пришлось выходить из положения. Но зато мы точно запомнились всем», — пояснила депутат. Форум проходил в Ханты-Мансийске на выходных. Он собрал лучшие муниципальные практики Югры в сфере туризма. Динозавр-депутат тестировала катание на сапборде и предлагала гостям форума приехать в Пыть-Ях и посетить местный динопарк, который претендует на попадание в книгу рекордов России из-за топиарных фигур рептилиий, достигающих в высоту шести метров. Ранее URA.RU писало об открытии динопарка в Пыть-Яхе. Главной достопримечательностью парка уже стал самый высокий в России шестиметровый тиранозавр.