11 ноября 2023
10 ноября 2023

В ЯНАО мошенники инсценировали похищение школьницы

В ЯНАО неизвестные пытались выманить у родителей ребенка 2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных от кинотеатра "Спутник". Курган, призывники, призывной пункт, военные сборы, мобилизация, мобилизационный пункт, мобилизованные, отправка призывников, кнопочный телефон
В Салехарде школьнице сообщили о смерти родителей. Фото:

В Салехарде (ЯНАО) неизвестный пытался выманить у родителей 10-летней девочки два миллиона рублей, сообщив им, что их ребенок похищен и может быть убит. Об этом сообщает telegram-канал «Baza», уточняя, что в то же самое время преступник убедил девочку в том, что ее родители попали в аварию и они срочно нуждаются в деньгах.

«10-летней девочке позвонил неизвестный украинский номер. Ей сказали, что родители попали в ДТП и им срочно нужны деньги. Она стала искать их по всему дому, но ничего не нашла. Тогда собеседник сказал ей выбросить свой мобильный и сесть в такси, которое скоро подъедет. Она не знала, что машина увезет ее за 50 километров от Салехарда, в поселок Аксарка. Пока девочка ехала, ее матери позвонили и сказали, что ребенка украли», — пишет «Baza».

Силовикам удалось отыскать по камерам автомобиль, на которой уехала девочка, а также связаться с самим водителем. Находясь в Аскерке, он побоялся высаживать школьницу и предпочел дождаться ее родителей вместе с силовиками.

URA.RU направило запрос в УМВД пол ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) неизвестный пытался выманить у родителей 10-летней девочки два миллиона рублей, сообщив им, что их ребенок похищен и может быть убит. Об этом сообщает telegram-канал «Baza», уточняя, что в то же самое время преступник убедил девочку в том, что ее родители попали в аварию и они срочно нуждаются в деньгах. «10-летней девочке позвонил неизвестный украинский номер. Ей сказали, что родители попали в ДТП и им срочно нужны деньги. Она стала искать их по всему дому, но ничего не нашла. Тогда собеседник сказал ей выбросить свой мобильный и сесть в такси, которое скоро подъедет. Она не знала, что машина увезет ее за 50 километров от Салехарда, в поселок Аксарка. Пока девочка ехала, ее матери позвонили и сказали, что ребенка украли», — пишет «Baza». Силовикам удалось отыскать по камерам автомобиль, на которой уехала девочка, а также связаться с самим водителем. Находясь в Аскерке, он побоялся высаживать школьницу и предпочел дождаться ее родителей вместе с силовиками. URA.RU направило запрос в УМВД пол ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...