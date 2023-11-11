В ЯНАО мошенники инсценировали похищение школьницы

В ЯНАО неизвестные пытались выманить у родителей ребенка 2 млн рублей

12 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

В Салехарде школьнице сообщили о смерти родителей. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) неизвестный пытался выманить у родителей 10-летней девочки два миллиона рублей, сообщив им, что их ребенок похищен и может быть убит. Об этом сообщает telegram-канал «Baza», уточняя, что в то же самое время преступник убедил девочку в том, что ее родители попали в аварию и они срочно нуждаются в деньгах. «10-летней девочке позвонил неизвестный украинский номер. Ей сказали, что родители попали в ДТП и им срочно нужны деньги. Она стала искать их по всему дому, но ничего не нашла. Тогда собеседник сказал ей выбросить свой мобильный и сесть в такси, которое скоро подъедет. Она не знала, что машина увезет ее за 50 километров от Салехарда, в поселок Аксарка. Пока девочка ехала, ее матери позвонили и сказали, что ребенка украли», — пишет «Baza». Силовикам удалось отыскать по камерам автомобиль, на которой уехала девочка, а также связаться с самим водителем. Находясь в Аскерке, он побоялся высаживать школьницу и предпочел дождаться ее родителей вместе с силовиками. URA.RU направило запрос в УМВД пол ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

В Салехарде (ЯНАО) неизвестный пытался выманить у родителей 10-летней девочки два миллиона рублей, сообщив им, что их ребенок похищен и может быть убит. Об этом сообщает telegram-канал «Baza», уточняя, что в то же самое время преступник убедил девочку в том, что ее родители попали в аварию и они срочно нуждаются в деньгах. «10-летней девочке позвонил неизвестный украинский номер. Ей сказали, что родители попали в ДТП и им срочно нужны деньги. Она стала искать их по всему дому, но ничего не нашла. Тогда собеседник сказал ей выбросить свой мобильный и сесть в такси, которое скоро подъедет. Она не знала, что машина увезет ее за 50 километров от Салехарда, в поселок Аксарка. Пока девочка ехала, ее матери позвонили и сказали, что ребенка украли», — пишет «Baza». Силовикам удалось отыскать по камерам автомобиль, на которой уехала девочка, а также связаться с самим водителем. Находясь в Аскерке, он побоялся высаживать школьницу и предпочел дождаться ее родителей вместе с силовиками. URA.RU направило запрос в УМВД пол ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.