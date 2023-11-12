12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

Тюменцев ждет опасная погода

В Тюмени 13 ноября ожидается гололед и туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Тюмень, фонари, мост, пешеходный мост, мост влюбленных, туман
13 ноября ожидается гололед и туман Фото:

В Тюмени 13 ноября ожидается гололед и туман. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область, 13 ноября. Предупреждение о потенциально опасной погоде. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения: до 20:00 13 ноября», — сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

Там также отмечают, что 13 ноября в Тюмени будет наблюдаться туман. В данной ситуации водителей просят выбирать оптимальный скоростной режим.

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В Тюмени 13 ноября ожидается гололед и туман. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, 13 ноября. Предупреждение о потенциально опасной погоде. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения: до 20:00 13 ноября», — сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. Там также отмечают, что 13 ноября в Тюмени будет наблюдаться туман. В данной ситуации водителей просят выбирать оптимальный скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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