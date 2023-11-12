Тюменцев ждет опасная погода

В Тюмени 13 ноября ожидается гололед и туман

13 ноября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

13 ноября ожидается гололед и туман Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени 13 ноября ожидается гололед и туман. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, 13 ноября. Предупреждение о потенциально опасной погоде. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения: до 20:00 13 ноября», — сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. Там также отмечают, что 13 ноября в Тюмени будет наблюдаться туман. В данной ситуации водителей просят выбирать оптимальный скоростной режим.

В Тюмени 13 ноября ожидается гололед и туман. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, 13 ноября. Предупреждение о потенциально опасной погоде. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения: до 20:00 13 ноября», — сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. Там также отмечают, что 13 ноября в Тюмени будет наблюдаться туман. В данной ситуации водителей просят выбирать оптимальный скоростной режим.