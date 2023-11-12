«Страна.ua»: Киев пытается организовать переговоры Зеленского и Трампа

Киев пытается организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского с экс-лидером США Дональдом Трампом, чтобы попросить его повлиять на выделение помощи. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом переговоров.
«Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его выделить помощь Украине», — передает слова источника украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что Трамп фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.
Ранее сообщалось, что у правительства США не осталось денег на отправку помощи Украине. По словам помощника главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, помощь Украине придется вовсе прекратить, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.
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