12 ноября 2023

«Страна.ua»: Киев пытается организовать переговоры Зеленского и Трампа

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональда Трампа хотят попросить повлиять на выделение помощи Украине Фото:
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Киев пытается организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского с экс-лидером США Дональдом Трампом, чтобы попросить его повлиять на выделение помощи. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом переговоров.

«Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его выделить помощь Украине», — передает слова источника украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что Трамп фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

Ранее сообщалось, что у правительства США не осталось денег на отправку помощи Украине. По словам помощника главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, помощь Украине придется вовсе прекратить, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.

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Киев пытается организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского с экс-лидером США Дональдом Трампом, чтобы попросить его повлиять на выделение помощи. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом переговоров. «Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его выделить помощь Украине», — передает слова источника украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что Трамп фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. Ранее сообщалось, что у правительства США не осталось денег на отправку помощи Украине. По словам помощника главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, помощь Украине придется вовсе прекратить, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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