США исчерпали средства на поддержку Киева

Макки: у США нехватка средств для поддержки Украины

08 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Эрин Макки сообщил, что нехватка денег может нанести большой ущерб по военной сфере Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У американского правительства нет денежных средств на поддержку Украины. Об этом сообщила помощник главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки. По ее словам, без новых ассигнований поддержка может полностью прекратиться. «В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим», — заявила Макки во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам. Трансляция ее выступления идет на американском телеканале Public Broadcasting Service. По словам Макки, ситуация может привести к гиперинфляции и нанести сильный ущерб по военной сфере. Она отметила, что в случае, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды киевского режима, то американским организациям-партнерам на Украине придется либо уменьшить число получателей гуманитарной помощи на Украине на 75%, либо полностью прекратить реализацию поддержки. Ранее полковник Пентагона Мэтт Диммик сообщил, что Европа не в состоянии оказать военную поддержку, которую США предоставляют Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У американского правительства нет денежных средств на поддержку Украины. Об этом сообщила помощник главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки. По ее словам, без новых ассигнований поддержка может полностью прекратиться. «В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим», — заявила Макки во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам. Трансляция ее выступления идет на американском телеканале Public Broadcasting Service. По словам Макки, ситуация может привести к гиперинфляции и нанести сильный ущерб по военной сфере. Она отметила, что в случае, если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды киевского режима, то американским организациям-партнерам на Украине придется либо уменьшить число получателей гуманитарной помощи на Украине на 75%, либо полностью прекратить реализацию поддержки. Ранее полковник Пентагона Мэтт Диммик сообщил, что Европа не в состоянии оказать военную поддержку, которую США предоставляют Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине, передает RT.