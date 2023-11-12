Россиянам назвали еще один способ накопить на пенсию

Юрист Ногайлиева: госпрограмма позволит гражданам накопить на пенсию

13 ноября 2023 в 04:53 Размер текста - 17 +

Госпрограмма появится с 1 января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государство обязуется софинансировать взносы граждан, принявших участие в программе по формированию долгосрочных сбережений. Возможность ускорить пенсионные накопления появится с 1 января 2024 года при сумме взноса от 2000 рублей. Об этом заявила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. «Программа формирования долгосрочных сбережений стартует с 1 января 2024 года. Государство принимает на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма взноса составляет не менее двух тысяч рублей», — поделилась Ногайлиева с агентством «Прайм». В первую очередь, желающим принять участие в программе, необходимо заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом. Размер взноса государства зависит от дохода участника. Максимально возможная сумма ежегодно составит 36 тысяч рублей, софинансирование продлится три года. В первый год участник платит взносы самостоятельно, а со второго года начнут поступать средства от государства. Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об увеличении страховых пенсий на 7,5%, передает «Национальная служба новостей». С 1 января 2024 года она составит 22 605 рублей. Изменения коснутся и пенсии по старости. Она вырастет до 23 449 рублей.

Государство обязуется софинансировать взносы граждан, принявших участие в программе по формированию долгосрочных сбережений. Возможность ускорить пенсионные накопления появится с 1 января 2024 года при сумме взноса от 2000 рублей. Об этом заявила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. «Программа формирования долгосрочных сбережений стартует с 1 января 2024 года. Государство принимает на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма взноса составляет не менее двух тысяч рублей», — поделилась Ногайлиева с агентством «Прайм». В первую очередь, желающим принять участие в программе, необходимо заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом. Размер взноса государства зависит от дохода участника. Максимально возможная сумма ежегодно составит 36 тысяч рублей, софинансирование продлится три года. В первый год участник платит взносы самостоятельно, а со второго года начнут поступать средства от государства. Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об увеличении страховых пенсий на 7,5%, передает «Национальная служба новостей». С 1 января 2024 года она составит 22 605 рублей. Изменения коснутся и пенсии по старости. Она вырастет до 23 449 рублей.