В Британии ужесточат законы о протестах после марша в поддержку Палестины

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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
Демонстрантам в Британии запретят забираться на автобусные остановки Фото:

В Британии собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми пропалестинскими митингами. Инициатором нововведений стал премьер-министр Риши Сунак, пишет издание The Sun со ссылкой на источники.

«Риши Сунак приказал серьезно ужесточить законы о протестах после того, как День перемирия был испорчен разжигающей ненависть толпой. Премьер-министр разработал пять направлений, чтобы облегчить запрет маршей», — сообщает издание.

Демонстрантам запретят забираться на автобусные остановки и статуи, поджигать дымовые шашки и использовать другие пиротехнические средства, в том числе фейерверки. Также в стране планируют ужесточить закон об оправдании терроризма.

Британская столица, где регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы, стала небезопасна для евреев. Центр города становится «запретной зоной» для них. Особенно каждую субботу, когда обычно проходят пропалестинские демонстрации.

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В Британии собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми пропалестинскими митингами. Инициатором нововведений стал премьер-министр Риши Сунак, пишет издание The Sun со ссылкой на источники. «Риши Сунак приказал серьезно ужесточить законы о протестах после того, как День перемирия был испорчен разжигающей ненависть толпой. Премьер-министр разработал пять направлений, чтобы облегчить запрет маршей», — сообщает издание. Демонстрантам запретят забираться на автобусные остановки и статуи, поджигать дымовые шашки и использовать другие пиротехнические средства, в том числе фейерверки. Также в стране планируют ужесточить закон об оправдании терроризма. Британская столица, где регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы, стала небезопасна для евреев. Центр города становится «запретной зоной» для них. Особенно каждую субботу, когда обычно проходят пропалестинские демонстрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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