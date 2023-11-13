В Британии ужесточат законы о протестах после марша в поддержку Палестины

13 ноября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Демонстрантам в Британии запретят забираться на автобусные остановки Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Британии собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми пропалестинскими митингами. Инициатором нововведений стал премьер-министр Риши Сунак, пишет издание The Sun со ссылкой на источники. «Риши Сунак приказал серьезно ужесточить законы о протестах после того, как День перемирия был испорчен разжигающей ненависть толпой. Премьер-министр разработал пять направлений, чтобы облегчить запрет маршей», — сообщает издание. Демонстрантам запретят забираться на автобусные остановки и статуи, поджигать дымовые шашки и использовать другие пиротехнические средства, в том числе фейерверки. Также в стране планируют ужесточить закон об оправдании терроризма. Британская столица, где регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы, стала небезопасна для евреев. Центр города становится «запретной зоной» для них. Особенно каждую субботу, когда обычно проходят пропалестинские демонстрации.

В Британии собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми пропалестинскими митингами. Инициатором нововведений стал премьер-министр Риши Сунак, пишет издание The Sun со ссылкой на источники. «Риши Сунак приказал серьезно ужесточить законы о протестах после того, как День перемирия был испорчен разжигающей ненависть толпой. Премьер-министр разработал пять направлений, чтобы облегчить запрет маршей», — сообщает издание. Демонстрантам запретят забираться на автобусные остановки и статуи, поджигать дымовые шашки и использовать другие пиротехнические средства, в том числе фейерверки. Также в стране планируют ужесточить закон об оправдании терроризма. Британская столица, где регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы, стала небезопасна для евреев. Центр города становится «запретной зоной» для них. Особенно каждую субботу, когда обычно проходят пропалестинские демонстрации.