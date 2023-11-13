В Британии ужесточат законы о протестах после марша в поддержку Палестины

В Британии собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми пропалестинскими митингами. Инициатором нововведений стал премьер-министр Риши Сунак, пишет издание The Sun со ссылкой на источники.
«Риши Сунак приказал серьезно ужесточить законы о протестах после того, как День перемирия был испорчен разжигающей ненависть толпой. Премьер-министр разработал пять направлений, чтобы облегчить запрет маршей», —
Демонстрантам запретят забираться на автобусные остановки и статуи, поджигать дымовые шашки и использовать другие пиротехнические средства, в том числе фейерверки. Также в стране планируют ужесточить закон об оправдании терроризма.
Британская столица, где регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы, стала небезопасна для евреев. Центр города становится «запретной зоной» для них. Особенно каждую субботу, когда обычно проходят пропалестинские демонстрации.
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