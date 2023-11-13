В РФ готовятся ввести обязательную маркировку консервов

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Клипарт. Курган, мясная консерва, банка консервы, консерва
Эксперимент по маркировке консервов пройдет с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года Фото:

В России готовятся ввести маркировку консервов. Такие меры предпримут, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами. Об этом сообщается в протоколе совещания вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко от 18 октября.

«Планируется, что эксперимент пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе — чипсы, сухарики, начос, соусы)» — передает данные протокола совещания газета «Известия». Старт официальной маркировки объявят после окончания эксперимента.

Ранее Минпромторг предложил сделать эксперимент по маркировке учебной литературы. Он пройдет в интересах производителей и покупателей, пишет «Национальная служба новостей».

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В России готовятся ввести маркировку консервов. Такие меры предпримут, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами. Об этом сообщается в протоколе совещания вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко от 18 октября. «Планируется, что эксперимент пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе — чипсы, сухарики, начос, соусы)» — передает данные протокола совещания газета «Известия». Старт официальной маркировки объявят после окончания эксперимента. Ранее Минпромторг предложил сделать эксперимент по маркировке учебной литературы. Он пройдет в интересах производителей и покупателей, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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