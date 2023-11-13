В РФ готовятся ввести обязательную маркировку консервов

13 ноября 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Эксперимент по маркировке консервов пройдет с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России готовятся ввести маркировку консервов. Такие меры предпримут, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами. Об этом сообщается в протоколе совещания вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко от 18 октября. «Планируется, что эксперимент пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе — чипсы, сухарики, начос, соусы)» — передает данные протокола совещания газета «Известия». Старт официальной маркировки объявят после окончания эксперимента. Ранее Минпромторг предложил сделать эксперимент по маркировке учебной литературы. Он пройдет в интересах производителей и покупателей, пишет «Национальная служба новостей».

В России готовятся ввести маркировку консервов. Такие меры предпримут, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами. Об этом сообщается в протоколе совещания вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко от 18 октября. «Планируется, что эксперимент пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе — чипсы, сухарики, начос, соусы)» — передает данные протокола совещания газета «Известия». Старт официальной маркировки объявят после окончания эксперимента. Ранее Минпромторг предложил сделать эксперимент по маркировке учебной литературы. Он пройдет в интересах производителей и покупателей, пишет «Национальная служба новостей».