Франция заявила о готовности к диалогу с Россией

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Возложение цветов у консульства Франции. Екатеринбург, флаг франции
Себастьян Лекорню заявил о желании встретиться с Сергеем Шойгу Фото:

Франция готова к эффективному диалогу с российскими властями. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«Минобороны Франции готово к „эффективному и полезному“ диалогу с Россией», — передает слова Себастьяна Лекорню телеканал LCI. По его словам, ранее переговоры с РФ помогали в предотвращении эскалации. Лекорню заявил, что готов встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее Германия заявила о желании контактировать с Россией. Канцлер Олаф Шольц заявил, что желает продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем.

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Франция готова к эффективному диалогу с российскими властями. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Минобороны Франции готово к „эффективному и полезному“ диалогу с Россией», — передает слова Себастьяна Лекорню телеканал LCI. По его словам, ранее переговоры с РФ помогали в предотвращении эскалации. Лекорню заявил, что готов встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее Германия заявила о желании контактировать с Россией. Канцлер Олаф Шольц заявил, что желает продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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