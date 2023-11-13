Франция заявила о готовности к диалогу с Россией

Себастьян Лекорню заявил о желании встретиться с Сергеем Шойгу
Франция готова к эффективному диалогу с российскими властями. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
«Минобороны Франции готово к „эффективному и полезному“ диалогу с Россией», —
Ранее Германия заявила о желании контактировать с Россией. Канцлер Олаф Шольц заявил, что желает продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем.
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