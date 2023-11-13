Франция заявила о готовности к диалогу с Россией

13 ноября 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Себастьян Лекорню заявил о желании встретиться с Сергеем Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Франция готова к эффективному диалогу с российскими властями. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Минобороны Франции готово к „эффективному и полезному“ диалогу с Россией», — передает слова Себастьяна Лекорню телеканал LCI. По его словам, ранее переговоры с РФ помогали в предотвращении эскалации. Лекорню заявил, что готов встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее Германия заявила о желании контактировать с Россией. Канцлер Олаф Шольц заявил, что желает продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем.

Франция готова к эффективному диалогу с российскими властями. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Минобороны Франции готово к „эффективному и полезному“ диалогу с Россией», — передает слова Себастьяна Лекорню телеканал LCI. По его словам, ранее переговоры с РФ помогали в предотвращении эскалации. Лекорню заявил, что готов встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее Германия заявила о желании контактировать с Россией. Канцлер Олаф Шольц заявил, что желает продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем.