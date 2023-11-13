Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов

13 ноября 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

По нынешним ценам дилеры вряд ли быстро избавятся от остатков, пишет газета «Известия» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские дилеры не могут продать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. На официальном сайте дилера Kia все еще возможно купить седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска, у Volkswagen в наличии остались 14 моделей Taos и Tiguan в разных комплектациях. Об этом пишет газета «Известия». «Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов. <…> По нынешним ценам дилеры вряд ли быстро избавятся от остатков — стоимость машин существенно выросла», — говорится в материале. Оставшиеся машины продаются дороже аналогичных моделей китайских производителей. Kia Cerato в комплектации Luxe стоит 2,3 миллиона рублей, вместо 1,6 миллиона рублей на момент выхода. При этом автомобили китайской марки не уступают по качеству европейским и корейским моделям. Ранее в России планировали отозвать 55 тысяч китайских автомобилей Haval. Речь шла о машинах, в которых отсутствует модуль вызова экстренных служб, подключаемый к информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Отозвать планировалось модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, произведенные в июле 2022 и июне 2023 года, пишет «Национальная служба новостей».

Российские дилеры не могут продать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. На официальном сайте дилера Kia все еще возможно купить седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска, у Volkswagen в наличии остались 14 моделей Taos и Tiguan в разных комплектациях. Об этом пишет газета «Известия». «Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов. <…> По нынешним ценам дилеры вряд ли быстро избавятся от остатков — стоимость машин существенно выросла», — говорится в материале. Оставшиеся машины продаются дороже аналогичных моделей китайских производителей. Kia Cerato в комплектации Luxe стоит 2,3 миллиона рублей, вместо 1,6 миллиона рублей на момент выхода. При этом автомобили китайской марки не уступают по качеству европейским и корейским моделям. Ранее в России планировали отозвать 55 тысяч китайских автомобилей Haval. Речь шла о машинах, в которых отсутствует модуль вызова экстренных служб, подключаемый к информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Отозвать планировалось модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, произведенные в июле 2022 и июне 2023 года, пишет «Национальная служба новостей».