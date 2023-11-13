«Ведомости» раскрыли, чему будут учить в «школе мэров»

В «школе мэров» при Высшей школе госуправления РАНХиГС воспитанников будут знакомить с тонкостями политики, выборной системы, стратегией развития муниципалитетов, основами взаимодействия со СМИ и современными трендами управления. Всего планируется создать четыре потока, пояснили источники, близкие к администрации президента РФ, которая курирует курсы.
«Программа каждого потока будет состоять из шести модулей. Сюда входят „Хозяйственная деятельность и развитие территорий“, „Политика, выборы и позиционирование в СМИ“, „Экономика и финансы муниципалитетов“, „Стратегия и развитие муниципалитетов“, „Операционная и командная эффективность“, „Современные тренды муниципального управления“», — рассказали источники в беседе с «Ведомостями».
Обучение стартует в декабре. Один поток будет состоять из 80 человек. Таким образом, за четыре потока через «школу мэров» пройдут 320 управленцев.
«Школу мэров» создали по аналогии с действующей «школой губернаторов». Проект нацелен на подготовку квалифицированных управленческих кадров, которые потенциально могут возглавить муниципалитеты. По задумке авторов, это должно компенсировать нехватку сотрудников в системе местного самоуправления.
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