12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Екатеринбурге задержали авиарейс до Москвы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, аэропорт кольцово, парковка в аэропорту
Больше чем на час задержан рейс авиакомпании «Победа» в Москву Фото:

В Екатеринбурге 13 ноября задержали вылет рейса DP-6542 авиакомпании «Победа» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет B-737 должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву в 06:55 по местному времени и прибыть в 07:40 по московскому. Время вылета воздушного судна перенесено на 08:00 часов. Причина задержки рейса DP-6542 не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Воздушное судно должно было вылететь в 06:55 по местному времени
Воздушное судно должно было вылететь в 06:55 по местному времени

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В Екатеринбурге 13 ноября задержали вылет рейса DP-6542 авиакомпании «Победа» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Самолет B-737 должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву в 06:55 по местному времени и прибыть в 07:40 по московскому. Время вылета воздушного судна перенесено на 08:00 часов. Причина задержки рейса DP-6542 не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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