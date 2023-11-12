Больше чем на час задержан рейс авиакомпании «Победа» в Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге 13 ноября задержали вылет рейса DP-6542 авиакомпании «Победа» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет B-737 должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву в 06:55 по местному времени и прибыть в 07:40 по московскому. Время вылета воздушного судна перенесено на 08:00 часов. Причина задержки рейса DP-6542 не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.