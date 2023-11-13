Конкурент Байдена заявил о выходе из предвыборной гонки

Тим Скотт передумал участвовать в предвыборной гонке в США
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Оппонент Джо Байдена Тим Скотт передумал участвовать в выборах Фото:

Оппонент действующего президента США Джо Байдена Тим Скотт объявил о своем выходе из предвыборной гонки за президентский пост. По его словам, к этому его подтолкнуло мнение избирателей.

«Я приостанавливаю свое участие в предвыборной гонке», — передает слова Скотта телеканал Fox News. Он добавил, что избиратели ясно дали ему понять, что его время еще не настало.

Сенатор также отметил, что не собирается поддерживать другого кандидата в борьбе за выдвижение от республиканцев. Кроме того, он отверг возможность своего участия в качестве кандидата на пост вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.

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Оппонент действующего президента США Джо Байдена Тим Скотт объявил о своем выходе из предвыборной гонки за президентский пост. По его словам, к этому его подтолкнуло мнение избирателей. «Я приостанавливаю свое участие в предвыборной гонке», — передает слова Скотта телеканал Fox News. Он добавил, что избиратели ясно дали ему понять, что его время еще не настало. Сенатор также отметил, что не собирается поддерживать другого кандидата в борьбе за выдвижение от республиканцев. Кроме того, он отверг возможность своего участия в качестве кандидата на пост вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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