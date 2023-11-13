Конкурент Байдена заявил о выходе из предвыборной гонки

Оппонент Джо Байдена Тим Скотт передумал участвовать в выборахФото: Official White House / Cameron Smith
Оппонент действующего президента США Джо Байдена Тим Скотт объявил о своем выходе из предвыборной гонки за президентский пост. По его словам, к этому его подтолкнуло мнение избирателей.
«Я приостанавливаю свое участие в предвыборной гонке», — передает слова Скотта телеканал Fox News. Он добавил, что избиратели ясно дали ему понять, что его время еще не настало.
Сенатор также отметил, что не собирается поддерживать другого кандидата в борьбе за выдвижение от республиканцев. Кроме того, он отверг возможность своего участия в качестве кандидата на пост вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.
Оппонент действующего президента США Джо Байдена Тим Скотт объявил о своем выходе из предвыборной гонки за президентский пост. По его словам, к этому его подтолкнуло мнение избирателей. «Я приостанавливаю свое участие в предвыборной гонке», — передает слова Скотта телеканал Fox News. Он добавил, что избиратели ясно дали ему понять, что его время еще не настало. Сенатор также отметил, что не собирается поддерживать другого кандидата в борьбе за выдвижение от республиканцев. Кроме того, он отверг возможность своего участия в качестве кандидата на пост вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.