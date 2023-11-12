В Кургане закончили масштабный ремонт на сотни миллионов рублей

Ремонт сетей начался в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершился масштабный ремонт по замене коммунальных сетей на ул. Коли Мяготина, на который потратили более 300 млн рублей. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз».

«На проезжей части ул. К. Мяготина завершены работы по замене ветхих сетей. В общей сложности переложено более трех километров труб от ул. Пролетарской до ул. С. Батора. В планах — перекладка водопроводных сетей на участке от ул. Войкова до ул. Невежина, но эти работы будут вестись вне проезжей части и не помешают укладке асфальта», — указано в сообщении.

Работы по замене сетей велись с 2022 года. По данным компании, новые полиэтиленовые трубы имеют гарантированный срок эксплуатации более 50 лет. Помимо труб сотрудники организации заменили 60 водопроводных и канализационных колодцев и выполнили реконструкция боковых притоков, которые соединяют магистральные трубопроводы с междворовыми коммуникациями. В компании отметили, что замена сетей поможет улучшить качество водоснабжения и водоотведения, а также предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

На ремонт было направлено 336,7 млн рублей. 265,8 млн рублей выделил Фонд национального благосостояния на 10 лет под 3% годовых, а 70,9 млн компания внесла из собственных средств на условиях льготного займа.