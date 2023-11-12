В ЯНАО на автодороге Сургут — Салехард, которую называют «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись Hyundai и Lada. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД.
«В 8 часов утра [13 ноября] на 743 километре автодороги Сургут- Салехард, в результате столкновения двух транспортных средств погиб 48-летний водитель отечественного автомобиля», — сообщает пресс-служба УГИБДД ЯНАО в официальном telegram-канале. ДТП произошло в районе Нового Уренгоя.
В результате столкновения, автомобили вылетели в кювет, водитель Hyundai госпитализирован, водитель Lada погиб до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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