В ЯНАО на «трассе смерти» в лобовом столкновении погиб водитель. Видео

В Новом Уренгое в лобовом столкновении погиб водитель Lada

13 ноября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое в результате столкновения погиб водитель Lada (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО на автодороге Сургут — Салехард, которую называют «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись Hyundai и Lada. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД. «В 8 часов утра [13 ноября] на 743 километре автодороги Сургут- Салехард, в результате столкновения двух транспортных средств погиб 48-летний водитель отечественного автомобиля», — сообщает пресс-служба УГИБДД ЯНАО в официальном telegram-канале. ДТП произошло в районе Нового Уренгоя. В результате столкновения, автомобили вылетели в кювет, водитель Hyundai госпитализирован, водитель Lada погиб до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В ЯНАО на автодороге Сургут — Салехард, которую называют «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись Hyundai и Lada. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД. «В 8 часов утра [13 ноября] на 743 километре автодороги Сургут- Салехард, в результате столкновения двух транспортных средств погиб 48-летний водитель отечественного автомобиля», — сообщает пресс-служба УГИБДД ЯНАО в официальном telegram-канале. ДТП произошло в районе Нового Уренгоя. В результате столкновения, автомобили вылетели в кювет, водитель Hyundai госпитализирован, водитель Lada погиб до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.