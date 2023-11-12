12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

В ЯНАО на «трассе смерти» в лобовом столкновении погиб водитель. Видео

В Новом Уренгое в лобовом столкновении погиб водитель Lada
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сугроб, машина скорой помощи, скорая помошь
В Новом Уренгое в результате столкновения погиб водитель Lada (фото из архива) Фото:

В ЯНАО на автодороге Сургут — Салехард, которую называют «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись Hyundai и Lada. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД.

«В 8 часов утра [13 ноября] на 743 километре автодороги Сургут- Салехард, в результате столкновения двух транспортных средств погиб 48-летний водитель отечественного автомобиля», — сообщает пресс-служба УГИБДД ЯНАО в официальном telegram-канале. ДТП произошло в районе Нового Уренгоя.

В результате столкновения, автомобили вылетели в кювет, водитель Hyundai госпитализирован, водитель Lada погиб до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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В ЯНАО на автодороге Сургут — Салехард, которую называют «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись Hyundai и Lada. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД. «В 8 часов утра [13 ноября] на 743 километре автодороги Сургут- Салехард, в результате столкновения двух транспортных средств погиб 48-летний водитель отечественного автомобиля», — сообщает пресс-служба УГИБДД ЯНАО в официальном telegram-канале. ДТП произошло в районе Нового Уренгоя. В результате столкновения, автомобили вылетели в кювет, водитель Hyundai госпитализирован, водитель Lada погиб до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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