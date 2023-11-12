12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Перми из многоэтажки попытались украсть лифт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома, обслуживаемые управляющей компанией "ПКК". Свердловская область, Полевской , лифт, жилой дом, почтовые ящики, подъезд
Воры не успели скрыться с места преступления Фото:

В Перми из многоэтажного жилого дома пытались украсть лифт. Воров засекли по камерам видеонаблюдения в подъезде. Однако они успели забрать в автомобиль несколько конструкций лифта.

«В Перми злоумышленники попытались похитить лифт из подъезда жилого дома. Инцидент стал достоянием общественности благодаря камерам видеонаблюдения. Воришки действовали быстро и достаточно эффективно», — сообщает телеканал «Рен-ТВ».

Уточняется, что воры погрузили несколько конструкций лифта в автомобиль, но уехать не успели. Что они пытались сделать с лифтом, неизвестно. URA.RU направило запрос в УВМД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.

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В Перми из многоэтажного жилого дома пытались украсть лифт. Воров засекли по камерам видеонаблюдения в подъезде. Однако они успели забрать в автомобиль несколько конструкций лифта. «В Перми злоумышленники попытались похитить лифт из подъезда жилого дома. Инцидент стал достоянием общественности благодаря камерам видеонаблюдения. Воришки действовали быстро и достаточно эффективно», — сообщает телеканал «Рен-ТВ». Уточняется, что воры погрузили несколько конструкций лифта в автомобиль, но уехать не успели. Что они пытались сделать с лифтом, неизвестно. URA.RU направило запрос в УВМД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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