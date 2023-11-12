Воры не успели скрыться с места преступления Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми из многоэтажного жилого дома пытались украсть лифт. Воров засекли по камерам видеонаблюдения в подъезде. Однако они успели забрать в автомобиль несколько конструкций лифта.

«В Перми злоумышленники попытались похитить лифт из подъезда жилого дома. Инцидент стал достоянием общественности благодаря камерам видеонаблюдения. Воришки действовали быстро и достаточно эффективно», — сообщает телеканал «Рен-ТВ».

Уточняется, что воры погрузили несколько конструкций лифта в автомобиль, но уехать не успели. Что они пытались сделать с лифтом, неизвестно. URA.RU направило запрос в УВМД России по городу Перми. Ответ на него ожидается.