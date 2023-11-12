12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Перми вновь пошли грибы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового меню ресторана Monk - блюда с лисичками. Екатеринбург, лисички, грибы, еда
Лисички до сих пор можно собрать в пермских лесах (архивное фото) Фото:

В Перми несмотря на обильные снегопады в начале ноября продолжается сезон грибов. Теплая погода последней недели позволила любителям тихой охоты не прекращать сбор. Андрей Самовольников в соцсети «ВКонтакте» похвастался найденными лисичками и осенними строчками.

«Из грибов есть нормальные лисички (как старые, так и те, что после снега выросли), рядовок после снега не было, пришлось покопаться (рыхлые, водянистые). Есть прикольные строчки осенние, также видели свеженький мухомор и кучу всяких говорушек», — пишет Самовольников в группе «Грибы Пермского края».

По словам Андрея, он собирал грибы в районе комплекса Политехнического университета. Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми продолжается период аномальной для ноября теплой погоды. По данным синоптиков, до 16 ноября в регионе среднесуточная температура будет от +5 до +8 градусов. В конце недели ожидается похолодание и наступление метеорологической зимы.

Лисички и строчки найдены в районе комплекса ППИ
Лисички и строчки найдены в районе комплекса ППИ

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В Перми несмотря на обильные снегопады в начале ноября продолжается сезон грибов. Теплая погода последней недели позволила любителям тихой охоты не прекращать сбор. Андрей Самовольников в соцсети «ВКонтакте» похвастался найденными лисичками и осенними строчками. «Из грибов есть нормальные лисички (как старые, так и те, что после снега выросли), рядовок после снега не было, пришлось покопаться (рыхлые, водянистые). Есть прикольные строчки осенние, также видели свеженький мухомор и кучу всяких говорушек», — пишет Самовольников в группе «Грибы Пермского края». По словам Андрея, он собирал грибы в районе комплекса Политехнического университета. Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми продолжается период аномальной для ноября теплой погоды. По данным синоптиков, до 16 ноября в регионе среднесуточная температура будет от +5 до +8 градусов. В конце недели ожидается похолодание и наступление метеорологической зимы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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