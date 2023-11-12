Лисички до сих пор можно собрать в пермских лесах (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми несмотря на обильные снегопады в начале ноября продолжается сезон грибов. Теплая погода последней недели позволила любителям тихой охоты не прекращать сбор. Андрей Самовольников в соцсети «ВКонтакте» похвастался найденными лисичками и осенними строчками.

«Из грибов есть нормальные лисички (как старые, так и те, что после снега выросли), рядовок после снега не было, пришлось покопаться (рыхлые, водянистые). Есть прикольные строчки осенние, также видели свеженький мухомор и кучу всяких говорушек», — пишет Самовольников в группе «Грибы Пермского края».

По словам Андрея, он собирал грибы в районе комплекса Политехнического университета. Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми продолжается период аномальной для ноября теплой погоды. По данным синоптиков, до 16 ноября в регионе среднесуточная температура будет от +5 до +8 градусов. В конце недели ожидается похолодание и наступление метеорологической зимы.