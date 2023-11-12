В Металлургическом районе Челябинска снесут три аварийных дома по улице Электростальской для возведения нового жилого комплекса по проекту о КРТ. Демонтировать здания сможет компания, выигравшая на торгах, которые пройдут в первом квартале 2024 года. На данный момент готовятся документы для проведения аукциона, сообщила 13 ноября на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская.
«Сносу подлежат три многоквартирных дома в границах улиц Электростальская, Минина и Шоссе Металлургов в Металлургическом районе, которые должны быть расселены лицом, выигравшем на торгах. В настоящее время готовятся документы. Проведение торгов планируется в первом квартале 2024 года», — сообщила Рыльская.
На месте старых домов возведут новостройки. Площадь жилой застройки составляет 0,89 гектара. Градостроительный потенциал будет равен 15 тысячам квадратных метров жилья. По словам вице-мэра, на сегодняшний день в Челябинске заключены договоры о комплексном развитии 12 территорий.
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