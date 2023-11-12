В Металлургическом районе Челябинска снесут три дома под новый ЖК. Скрин

13 ноября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Градостроительный потенциал участка составляет 15 тысяч квадратных метров жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска снесут три аварийных дома по улице Электростальской для возведения нового жилого комплекса по проекту о КРТ. Демонтировать здания сможет компания, выигравшая на торгах, которые пройдут в первом квартале 2024 года. На данный момент готовятся документы для проведения аукциона, сообщила 13 ноября на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская. «Сносу подлежат три многоквартирных дома в границах улиц Электростальская, Минина и Шоссе Металлургов в Металлургическом районе, которые должны быть расселены лицом, выигравшем на торгах. В настоящее время готовятся документы. Проведение торгов планируется в первом квартале 2024 года», — сообщила Рыльская. На месте старых домов возведут новостройки. Площадь жилой застройки составляет 0,89 гектара. Градостроительный потенциал будет равен 15 тысячам квадратных метров жилья. По словам вице-мэра, на сегодняшний день в Челябинске заключены договоры о комплексном развитии 12 территорий. Общая площадь аварийных зданий, на месте которых построят высотки, составляет 1,5 тыс. квадратных метров Скрин: Яндекс карты

В Металлургическом районе Челябинска снесут три аварийных дома по улице Электростальской для возведения нового жилого комплекса по проекту о КРТ. Демонтировать здания сможет компания, выигравшая на торгах, которые пройдут в первом квартале 2024 года. На данный момент готовятся документы для проведения аукциона, сообщила 13 ноября на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская. «Сносу подлежат три многоквартирных дома в границах улиц Электростальская, Минина и Шоссе Металлургов в Металлургическом районе, которые должны быть расселены лицом, выигравшем на торгах. В настоящее время готовятся документы. Проведение торгов планируется в первом квартале 2024 года», — сообщила Рыльская. На месте старых домов возведут новостройки. Площадь жилой застройки составляет 0,89 гектара. Градостроительный потенциал будет равен 15 тысячам квадратных метров жилья. По словам вице-мэра, на сегодняшний день в Челябинске заключены договоры о комплексном развитии 12 территорий.