12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Металлургическом районе Челябинска снесут три дома под новый ЖК. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония заливки первого бетона и закладки монет в основание школы № 41. Екатеринбург, инженер, строитель, топосъемка
Градостроительный потенциал участка составляет 15 тысяч квадратных метров жилья Фото:

В Металлургическом районе Челябинска снесут три аварийных дома по улице Электростальской для возведения нового жилого комплекса по проекту о КРТ. Демонтировать здания сможет компания, выигравшая на торгах, которые пройдут в первом квартале 2024 года. На данный момент готовятся документы для проведения аукциона, сообщила 13 ноября на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская.

«Сносу подлежат три многоквартирных дома в границах улиц Электростальская, Минина и Шоссе Металлургов в Металлургическом районе, которые должны быть расселены лицом, выигравшем на торгах. В настоящее время готовятся документы. Проведение торгов планируется в первом квартале 2024 года», — сообщила Рыльская.

На месте старых домов возведут новостройки. Площадь жилой застройки составляет 0,89 гектара. Градостроительный потенциал будет равен 15 тысячам квадратных метров жилья. По словам вице-мэра, на сегодняшний день в Челябинске заключены договоры о комплексном развитии 12 территорий.

Общая площадь аварийных зданий, на месте которых построят высотки, составляет 1,5 тыс. квадратных метров
Общая площадь аварийных зданий, на месте которых построят высотки, составляет 1,5 тыс. квадратных метров

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В Металлургическом районе Челябинска снесут три аварийных дома по улице Электростальской для возведения нового жилого комплекса по проекту о КРТ. Демонтировать здания сможет компания, выигравшая на торгах, которые пройдут в первом квартале 2024 года. На данный момент готовятся документы для проведения аукциона, сообщила 13 ноября на аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская. «Сносу подлежат три многоквартирных дома в границах улиц Электростальская, Минина и Шоссе Металлургов в Металлургическом районе, которые должны быть расселены лицом, выигравшем на торгах. В настоящее время готовятся документы. Проведение торгов планируется в первом квартале 2024 года», — сообщила Рыльская. На месте старых домов возведут новостройки. Площадь жилой застройки составляет 0,89 гектара. Градостроительный потенциал будет равен 15 тысячам квадратных метров жилья. По словам вице-мэра, на сегодняшний день в Челябинске заключены договоры о комплексном развитии 12 территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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