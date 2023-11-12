12 ноября 2023
11 ноября 2023

Курганцам от имени пиарщика Шумкова пишут аферисты

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Google. Курган, телефон, соцсеть, мессенджер, telegram, телеграм
Фейковый аккаунт создали в мессенджере Telegram Фото:

Злоумышленники создали фейковый аккаунт директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофея Панченко, отвечающего за освещение деятельности губернатора Вадима Шумкова. О мошенниках в своем telegram-канале сообщили представители областного правительства.

«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофея Панченко с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — указано в сообщении.

Ранее аферисты создали фейковые аккаунты других директоров департаментов правительства региона, а также депутатов облдумы и силовиков. Власти также просили игнорировать сообщения, которые отправляют с тех аккаунтов.

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Злоумышленники создали фейковый аккаунт директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофея Панченко, отвечающего за освещение деятельности губернатора Вадима Шумкова. О мошенниках в своем telegram-канале сообщили представители областного правительства. «В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофея Панченко с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — указано в сообщении. Ранее аферисты создали фейковые аккаунты других директоров департаментов правительства региона, а также депутатов облдумы и силовиков. Власти также просили игнорировать сообщения, которые отправляют с тех аккаунтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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