Курганцам от имени пиарщика Шумкова пишут аферисты

Фейковый аккаунт создали в мессенджере Telegram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Злоумышленники создали фейковый аккаунт директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофея Панченко, отвечающего за освещение деятельности губернатора Вадима Шумкова. О мошенниках в своем telegram-канале сообщили представители областного правительства.

«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Тимофея Панченко с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — указано в сообщении.

Ранее аферисты создали фейковые аккаунты других директоров департаментов правительства региона, а также депутатов облдумы и силовиков. Власти также просили игнорировать сообщения, которые отправляют с тех аккаунтов.