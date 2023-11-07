Курганское правительство предупредило о мошенниках, которые пишут от имени чиновников

Курганское правительство предупредило о новой волне мошенничества в Telegram

Злоумышленники создают фейковые аккаунты в Telegram и выдают себя за директоров департаментов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Курганской области предупредило жителей о новой волне мошенничества с рассылкой сообщений от имени директоров областных департаментов с фейковых аккаунтов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона.

«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора департамента экономического развития Курганской области Владимира Ковалева и директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирины Саблуковой с фейковых аккаунтов, которые на самом деле им не принадлежат. Номера телефонов данных аккаунтов скрыты», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также сотрудники правительства предупреждают, что, если жителям приходят подобные сообщения, их следует проигнорировать и заблокировать фейковый аккаунт.

Ранее URA.RU писало, что мошенники создавали поддельный аккаунт председателя областной думы Дмитрия Фролова. Мошенники, используя фото и данные Фролова, создали канал и рассылали от его имени сообщения, в которых могли содержаться вредоносные ссылки. Также злоумышленники создали фейковый telegram-аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова. Власти рекомендовали игнорировать звонки и сообщения от них.