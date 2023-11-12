12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Нижневартовске поймали мужчину, который устроил стрельбу у школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали сотрудники полиции Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали местного жителя, который обстрелял из пневматического пистолета окна жилого дома, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО. Происшествие случилось в восьмом микрорайоне рядом с 12-й школой.

«Гражданин 1978 года рождения задержан, пистолет изъят и направлен на исследование (предварительно, пистолет пневматический)», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. По информации telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск», инцидент случился возле школы № 12, мужчина открыл стрельбу по окнам соседнего дома.

Полицейские сейчас устанавливают детали происшествия. Сам подозреваемый был пьян и не смог объяснить свои мотивы. «Сначала долго кому-то орал в окно дома 48б. А затем достал пистолет и давай палить по окнам», — говорится в публикации канала.

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В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали местного жителя, который обстрелял из пневматического пистолета окна жилого дома, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО. Происшествие случилось в восьмом микрорайоне рядом с 12-й школой. «Гражданин 1978 года рождения задержан, пистолет изъят и направлен на исследование (предварительно, пистолет пневматический)», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. По информации telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск», инцидент случился возле школы № 12, мужчина открыл стрельбу по окнам соседнего дома. Полицейские сейчас устанавливают детали происшествия. Сам подозреваемый был пьян и не смог объяснить свои мотивы. «Сначала долго кому-то орал в окно дома 48б. А затем достал пистолет и давай палить по окнам», — говорится в публикации канала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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